Eriksen-indhop i stor Inter-nedtur

Den danske landsholdsstjerne fik spilletid for Inter, men gjorde ingen afgørende forskel, da Milano-klubben tabte til Sampdoria. Den tidligere FCN-spiller Mikkel Damsgaard stod bag et genialt oplæg for Genoa-klubben

2021 er fyldt med sport i tv - men hvordan vælger du den bedste pakke til dit behov? Få overblikket og de bedste fif her!

I det seneste januar-transfervindue var det vigtigste for Inter at få Christian Eriksen ind. Dette transfervindue kommer for den italienske storklub til at handle om at få ham ud igen …

Den 28-årige dansker har ikke været i nærheden af indfri forventningerne i Støvlelandet, og på Helligtrekongersdag satte danske Kong Christian sig igen på bænken, da Inter mødte Sampdoria i Genoa.

Der blev han det meste af kampen, men fik trods alt årets første minutter, da Antonio Conte med tyve minutter igen sendte ham på banen.

Nogen afgørende forskel gjorde danskeren dog ikke. Inter tabte overraskende 1-2 og satte vigtige point til i toppen.

Christian Eriksens indhop skal man næppe lægge det store i, for tendensen er klar.

I sin første sæson fik han lige knap halvdelen af spilletiden, mens han i denne sæson ligger lige under tyve procent.

Facit for Eriksens Inter-tid er, at han blot har spillet en tredjedel af de potentielle minutter.

For hver gang han har fået et minut på banen, har han brugt to på bænken.



Manden, der for knap et år siden blev hentet i Tottenham for at løse problemer i Inter, har udviklet sig til et kæmpe problem for traditionsklubben.

Inter betalte omkring 150 millioner kroner for den danske kreatør, der med en nettoårsløn på 52 millioner kroner er blandt de allerbedst betalte spillere i klubben.

Inter har sat ham på salgslisten og har brug for at komme af med ham.

Sidste sæson sluttede med et underskud i omegnen af 760 millioner kroner, og beskeden til træner Antonio Conte er klar: Der skal sælges, før der kan købes.



Hvad siger klubberne om Eriksen? Inter-direktør Giuseppe Moratta - Christian Eriksen er på transferlisten. Han forlader os i januar. Han passer ikke ind i vores planer, og han har haft det svært her i Inter. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Paris Saint-Germain-træner Mauricio Pochettino - Det er ikke det rigtige tidspunkt at kommentere rygter lige nu, vi ankom kun for få dage siden. Ajax-træner Erik ten Hag - En sådan spiller vil altid være en gevinst, men lige nu er det ikke på tale. Vis mere Luk

Radja Nainggolan er igen sendt på lån til Cagliari, men det er et salg af Eriksen, der for alvor vil frigøre midler til Conte.

Han vil gerne have et ekstra offensivt kort i mesterskabskampen - og allerhelst Atalantas Papu Gómez.

Christian Eriksen må oftest spejde langt efter spilletid i Inter. Foto: Massimo Pinca/Reuters/Ritzau Scanpix

Første opgave bliver dog at komme af med en dyr dansk reserve, der fra sin plads på bænken så sin landsmand Mikkel Damsgaard stå bag et genialt oplæg.

Sampdoria-spilleren har gjort det fremragende i sin første sæson i Serie A med masser af minutter til følge.

Den tidligere FC Nordsjællands-spiller har en spilintelligens på niveau med Eriksen og viste den i slutningen af 1. halvleg.

Med en hurtig vending og et godt ryk satte han tre Inter-spillere, inden han sendte bolden lige ind i fødderne på Keita Baldé, der bragte Genoa-klubben foran 2-0.



Ivan Perisic kom ind fra anden halvlegs start, og målmonstret Romelu Lukaku blev sendt i aktion med en halv time igen.

Milano-klubben pressede på og blev belønnet, da hollandske Stefan de Vrij pandede et hjørnespark i nettet med 25 minutter igen.

Og så var det, at Christian Eriksen fik en sjælden mulighed.

Danskeren have mange boldberøringer i sine tyve minutter på banen, men ikke den afgørende, der kunne have sikret Inter point.

Han sendte flere gode hjørnespark af sted, men desværre også et frispark lige ind i Sampdoria-muren med en håndfuld minutter igen.

Christian Eriksen har fortsat ikke prøvet at score i Serie A. Spørgsmålet er, om det nogensinde kommer til at ske.

Bliv klogere på Christian Eriksens muligheder i denne artikel.

Nu er han verdens mest værdifulde

Tidligere FCK-stjerne droppet efter lægetjek

Stor dansk VM-nedtur