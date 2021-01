Eriksen jubler: Sejren er til min nyfødte datter

Onsdag aften kan du se Braithwaite og Barcelona i Copa del Rey eksklusivt hos Ekstra Bladet+

Der var plads til sjældne smil hos Christian Eriksen i Inter-trøjen.

Forståeligt. Han havde nemlig lige afgjort Milano-derbyet med et fremragende frisparksmål i de døende minutter.

Danskeren scorede til 2-1, og Inter slog dermed AC Milan ud af den italienske pokalturnering Coppa Italia.

- Jeg er meget glad. Jeg prøver altid at få mest muligt ud af de minutter, jeg får, og jeg er taknemmelig for at have scoret dette frispark.

- Det lå perfekt til mig, så jeg er meget glad for, at det gik ind, sagde danskeren efter kampen til Inter TV.

Før nytår blev Christian Eriksen far for anden gang. Tankerne var derfor blandt andet på datteren efter kampen.

- Vi vidste, det ville blive en svær kamp, intensiteten i derbyerne er højt. Niveauet af fodbold er højt. Jeg er glad for, at vi svarede igen og vandt kampen. Det er en pokalkamp, hvor det er vind eller forsvind, så vi er glade for at gå videre.

- Jeg dedikerer sejren til min nyfødte datter, min familie og alle fansene, der ikke er på stadion men derhjemme, siger Eriksen.

Med få dage tilbage af transfervinduet befinder Eriksen og familien sig stadig i Italien, og her kommer danskeren til at blive, påstår cheftræner Conte.

- I en måned har jeg sagt det samme: Det her er Inters trup. Ingen vil komme, og ingen vil forlade (klubben, red.). Jeg bliver ved med at sige det, men ingen lader til at tro på mig, siger Conte efter kampen ifølge Football Italia.

