- Eriksen kostede mesterskabet

- Eriksen? Jeg må være ærlig. Alle siger, at han bliver et stort hit, men somme tider bliver vi for følelsesladede. Jeg vil gerne se ham gøre det godt hos os, og jeg anerkender, at han kan være en kvalitetsspiller, men måske skal spilsystemet så ændres. Han er jo ikke en spiller, der dribler forbi modstanderne. Jeg skal stadig lige forstå, hvad det er for en rolle, han skal have i Inter.

Sådan lød det allerede tilbage i februar, da Christian Eriksen havde spillet sine første 24 minutter for Inter i en pokalkamp mod Fiorentina.

Og ordene kom fra klublegenden Giuseppe Bergomi, der med 756 kampe for klubben tilbage i 80'erne og 90'erne, kun er overgået af Javier Zanetti i antallet af kampe for de blåsorte.

10 måneder senere ser Bergomi ud til at have fået ret. Der går ikke en dag uden Eriksen-artikler i italienske aviser, og senest kædes han sammen med både Bayern München og Paris SG.

Og Bergomis kritik fortsætter også her i den anden uge af december.

- Sidste år mistede Inter tid, og måske mistede man også et mesterskab, fordi man forsøgte at sætte Eriksen ind på holdet, sige Bergomi ifølge Il Giornale.

- For at finde plads til en offensiv midtbanespiller gik det også ud over Lautaro Martinez i angrebet, inden Conte sagde nok er nok, siger Bergomi.

Klublegenden sammenligner købet af Eriksen med brasilianske Gabigol, der blev købt for 225 millioner kroner i 2016 på en fem-årig kontrakt, men blot nåede seks kampe for klubben.

- Eriksen er et tornet emne for mig. Jeg kiggede på ham fra starten og betragtede ham ikke som en mester. Han er ikke egnet til vores fodbold og Contes måde at spille på, siger Bergomi.

Inter sluttede sidste sæson blot et enkelt point efter Juventus, mens man i denne sæson også ligger nummer to med fem point op til bysbørnene fra AC Milan.

