Eriksen nærmer sig: Kan lave 'en Bendtner'

Det så sort ud i efteråret med meget begrænset spilletid til Christian Eriksen, Champions League-exit og AC Milan i toppen af Serie A, men nu har danskeren fundet vej til Antonio Contes startformation - og Inter har fundet vej til toppen.

At holdet vinder er selvfølgelig det vigtigste, men Eriksens indflydelse på målscoringen er til at overse, for lige nu står han noteret for nul mål og nul assists i denne Serie A-sæson.

Altså 0.

Nicklas Bendtner var den sidste dansker til at vinde Serie A, og han stod med trofæet og havde noteret sig for samme total på de to statistiske parametre, da han havde fået sine ni optrædener i den italienske liga.

Eriksen er på 19 kampe og næsten tre gange så mange minutter som Bendtner nåede i 2012/2013-sæsonen, hvor han blev mester med Juventus.

Og Inter-danskeren har ellers haft mål- og assist-kolonnerne fyldte i mange af år af den flotte karriere, men ikke i den sæson, der ser ud til at give ham det største trofæ i karrieren.

Der kan være mange forklaringer på fraværet af synlige stats, eksempelvis spiller Eriksen ofte længere tilbage end i Tottenham, hvor han virkelig fik brilleret med mål og oplæg.

- Men han har jo været tæt på nogle gange, påpeger TV2's ekspert på italiensk fodbold, den tidligere Udinese-spiller Morten Bisgaard.

- Og så har han en del gange haft tredjesidste fod på en scoring.

- Men det er da rigtigt, at man forventer et større offensivt output fra Christian Eriksen.

Flemming Povlsen analyserer Christian Eriksen: 'Han behøver ikke spille perfekte kampe længere.'

Forklaringerne falder i flere led i følge den tidligere landsholdsspiller.

- Det har været lidt op og ned med spilletid, og så har han brugt mange kræfter på at tilpasse sig Conte's defensive koncept og løber og lukke huller.

- Inter har jo ikke bolden meget, og det er bare en helt anden gang fodbold, hvor de to wingbacks fylder meget - og så selvfølgelig de to oppe foran, Romelu Lukaku og Lautaru Martinez. De øvrige midtbanespillere scorer altså heller ikke meget.

Bliver Eriksen mester, har han da også ydet sit, mener Morten Bisgaard.

- Han læser jo spillet godt og er en intelligent spiller, og han har jo gjort det, hans hold har haft bruge for, vurderer han.

Tallene betyder da heller ikke nødvendigvis, at danskeren ikke har været god. Mod Sassuolo blev han fremhævet af Inter-fansene som en af de bedste på banen, kun overgået af målscorer Matteo Darmian.

Ser man nærmere på de dybere stats i Premier League og Serie A-tiden, så er det værd at bemærke, at der er små fald i kategorier som succesfulde driblinger, lange afleveringer og indlæg. Men omvendt er har Eriksen en højere succesrate, når man ser på antallet af totale aktioner.

Og så er det meget iøjnefaldende, at Eriksen egentlig burde score mere hos Inter, end han gjorde i Tottenham. Hans expected goals-tal er i hvert fald højere hos italienerne.

Eriksens mandskab mangler kun otte kampe og har 11 point ned til nærmeste forfølger i Serie A.

Slutprogrammet tæller blandt andet Juventus og Napoli, mens også et møde med bundproppen Crotone.

