Eriksen nedgjort: 'Ingen har forelsket sig'

Den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport har sat syv Serie A-esser under luppen, og det er ikke god læsning for Christian Eriksen

Det tager tid at finde sig til rette et nyt sted, men tålmodigheden er allerede ved at fordufte for Gazzetta dello Sport, da de kommer med deres vurdering af den nye Inter-dansker, Christian Eriksen.

Den italienske sportsavis har sat syv spillere under luppen og spurgt, hvor meget de egentlig er værd for deres hold, og her er det ikke opmuntrende læsning for Christian Eriksen, der netop er kommet til klubben i starten af det nye år.

- De var ikke det bedste indtryk, Eriksen efterlod, da han spillede 8. marts i Torino (I 2-0-nederlaget mod Juventus, red).

- Han var skidt kørende og havde ingen effekt på spillet.

- Det var ellers ham, Inter regnede med, skulle ændre tempoet.

- Eriksen fik ingen til at forelske sig, lyder analysen fra Gazzetta dello Sport.

Avisen påpeger, at han må vise sig frem, når Serie A genstarter. Han skal være 'Contes hit' og 'et overraskelsesmoment'

- Ellers bliver det bare et fornuftsægteskab, skriver de.

Avisen anerkender, at han ikke har haft lang tid til at vænne sig til Serie A og Antonio Contes ideer, men de havde alligevel forventet mere af den danske kreatør.

Han er dog udvalgt blandt seks andre spillere, der kan få en fremtrædende betydning for deres klub, hvis den italienske liga kommer op at køre igen i denne sæson.

Det er et fornemt selskab, for de seks andre stjerner er Juventus Douglas Costa, Lazios Joaquin Correa, Atalantas Timothy Castagne, Romas Cengiz Ünder, Napolis Kalidou Koulibaly samt Lucas Paquetá fra AC Milan.

