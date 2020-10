Eriksen nedgjort med Zlatan-sammenligning

Christian Eriksen var endnu en gang henvist til bænken, da Inter lørdag aften mødte bysbørnene fra AC Milan i det traditionsrige Milano-derby.

I modsætning til kampen mod Lazio før landskampspausen kom danskeren dog på banen, men 23 minutter var ikke nok til at gøre en stor forskel i 1-2-nederlaget, selvom Eriksen - noget tilfældigt - var involveret i sandt VAR-drama mod slutningen af opgøret.

Hans kiksede boldberøring endte med en friløber til Romelu Lukakau, der blev nedlagt af AC Milans målmand, Gianluigi Donnarumma, men kampens VAR-dommere spottede, at Lukaku var offside inden forseelsen.

Den episode var ikke nok til at imponere Italiens største sportsavis, La Gazzetta dello Sport, der efter hver kamp uddeler karakterer til aktørerne på banen. Christian Eriksens 23 minutter var akkurat nok til en vurdering.

Ligesom holdkammeraterne Danilo D'Ambrosio, Marcelo Brozovic og Ivan Perisic måtte Eriksen nøjes med karakteren 5/10. Kun forsvarsspilleren Aleksandar Kolarov vurderes til at være dårligere end de fire.

Og der var heller ikke pæne ord til den tidligere Tottenham-spiller, som italienerne gerne ser tager ved lære af sin skandinaviske kollega Zlatan Ibrahimovic.

- De bedste intentioner, de værste interaktioner. Der er ingen forbindelse til resten af gruppen, han følger sin egen sti. Hvis han havde en tiendedel af Ibras karisma og personlighed, ville han bare tage Inter, lyder det i søndagens avis.

Antonio Conte havde bænket Christian Eriksen, selvom han måtte se bort fra midtbanespillere som Roberto Gagliardini, Matias Vecino, Stefano Sensi og Radja Nainggolan.

Simon Kjær fik en tidlig advarsel, men spillede alligevel samtlige 90 minutter. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Lidt bedre lød dommen over Simon Kjær, der spillede samtlige 90 minutter i AC Milans centrale forsvar.

Han belønnes med 6/10. Blandt andet på grund af sin heroiske redning af Lautaro Martinez' hovedstød på stregen og for at holde nogenlunde styr på Romelu Lukaku. Belgieren stod godt nok for Inters mål, men Simon Kjær kunne ikke klandres i den situation.

Zlatan Ibrahimovic scorede begge AC Milans mål og blev udråbt til kampens spiller med karakteren 8/10.

Med nederlaget er Christian Eriksen og Inter nummer seks, mens AC Milan topper Serie A med maksimumpoint for de første fire kampe.

