Eriksen og co. reddet til sidst

Inter holder kursen mod det italienske mesterskab, men det holdt hårdt i søndagens udekamp mod Torino fra bunden af rækken.

Med en scoring fem minutter før tid sikrede Lautaro Martinez Inter en 2-1-sejr på et hovedstød.

Dermed er Inter som minimum sikker på at holde afstanden til AC Milan, der senere søndag møder Napoli.

Christian Eriksen startede på bænken for Inter, men midtbanespilleren kom på banen ti minutter efter pausen, da stillingen fortsat var 0-0.

Eriksen var involveret i Inters føringsmål kort efter, da han var hurtig i opfattelsen og lagde bolden ind i hjemmeholdets felt.

Her blev Lautaro Martinez nedlagt efter lidt sammenspil med Romelu Lukaku, og så fik Inter tilkendt et straffespark. Det blev udnyttet af holdets topscorer Lukaku.

Et kvarter senere svarede Torino igen, da Antonio Sanabria fik udlignet til 1-1, men det skete under massive Inter-protester. Det skyldtes, at flere Inter-spillere væltede rundt i feltet, inden Sanabria fik bolden i mål.

Dommeren mente dog ikke, at der var foregået noget ulovligt og godkendte Torino-scoringen.

Christian Eriksen havde en god mulighed for at score lidt senere, men hans flade skud med venstrefoden var uden kraft.

Det endte alligevel med en sejr til favoritterne fra Inter, da Lautaro Martinez til sidst headede 2-1-målet op i målhjørnet.

Inter topper Serie A med 65 point, mens AC Milan på andenpladsen har 56 point. Milan har dog spillet en kamp færre og møder senere søndag Napoli.

