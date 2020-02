Eriksen og Inter i vildt comeback

MILANO (Ekstra Bladet): San Siro rejste sig op, da det store kollektive suk havde lagt sig og klappede så anerkendende ned mod en af deres helte nede græsset.

Centrum for hyldesten bar nummer 24, Christian Eriksen.

I en nærmest usandsynlig frisparksposition omkring 25 meter fra kassen valgte danskeren at trykke af. Kuglen kanonerede mod underkanten af overliggeren og bankede ned i jorden og sprang væk.

Det var lige præcis det, som Inter-tilhængerne have drømt om, da klubben hentede danskeren til Milano for et par uger siden. En giftig fod på dødboldene, som kunne give mesterskabsdrømmen næring.

En scoring, der og den lille skepsis, der havde bygget sig op oven på Serie A-debuten i Udine sidste weekend, ville være udvisket.

Nu prellede skuddet af mod den pokkers overligger, og derfor skal Christian Eriksen forholde sig til, at han til det store derby var blevet degraderet til bænken på en magisk aften, hvor Inter styrkede gulddrømmen med et formidabelt comeback.

Cheftræner Antonio Conte havde valgt at satse på sine faste drenge til derbyet, hvor Inter ikke alene skulle tumle lokalrivalerne, men også tage den chance, som åbnede sig i toppen, efter at Juventus tabte i Verona.

Det virkede helt forfejlet. AC Milan dominerede opgøret fra start, og det virkede helt retvisende, da først Ante Rebic og siden Zlatan Ibrahimovic lige inden pausen bragte rossoneri på sejrskurs.

Zlatan Ibrahimovic var tydeligt tilfreds med sin egen præstation. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen stod for det mest spektakulære dansker-klubskifte i vinterpausen, men lad os straks ile og kalde Simon Kjærs lille svirp 60 kilometer mod sydvest fra Bergamo til Milano for det mest intelligente skifte.

Fra fast reserve og tilskuer, når Atalantas forsvarstrio rullede sig ud, til nøglespiller og fast starter i navnkundige AC Milan, hvor cheftræner Stefano Pioli foretrækker den blonde danske landsholdsanfører som makker til Alessio Romagnoli.

Et skifte med alle de toner forud for EM for landstræner Åge Hareide. Simon Kjærs skifte til klubben, der har flimret som et fata morgana i horisonten gennem hele karrieren, ligner en decideret fuldtræffer.

Efter en strid influenza var Simon Kjær atter raskmeldt og dermed eneste danske starter i opgøret mod lokalrivalerne, Christian Eriksens Inter.

Simon Kjær havde flere tætte dueller med Romelu Lukaku. Belgieren trak det længste strå, da han i slutminutterne vendt en hovedstødsduel og scorede til 4-2. Foto: Daniele Mascolo/Reuters/Ritzau Scanpix

Det virkede helt genialt, lige indtil Antonio Conte satte sig ned for at snakke med sine drenge i pausen. Hvad han har sagt, må være en bog værd, for Inter var forvandlede efter pausen.

På bare ti minutter var føringen spist op. Først kanonerede Matteo Brozovic kuglen med en firsttimer, og kort efter udlignede en helt fri Matias Vecino, da Alexis Sanchez blev spillet fri.

San Siro eksploderede i guldekstase, og det var derfra ikke et spørgsmål, om Inter ville tage sejren, men hvornår det næste mål ville falde.

Det kom, netop som Christian Eriksen stod klar til at blive skiftet ind. Stefan de Vrij headede et hjørnespark ind til 3-2, og alt det sjove var overstået, inden Eriksen overhovedet kom i kamp.

