Eriksen på forsiden: Alt peger i den retning

Med spilletid følger spalteplads.

Sådan forholder det sig i hvert fald for Christian Eriksen, der udover at være på forsiden af fredagens udgave af La Gazzetta dello Sport også pryder en dobbeltside i Italiens største sportsavis.

Anledningen er, at Christian Eriksen forventes at starte inde i sæsonens vel nok største kamp for Inter. Lokalbraget mod bysbørnene fra AC Milan, der meget vel kan være afgørende for, hvor det italienske mesterskab havner.

Artiklen fortsætter under billedet..

Christian Eriksen er i fokus forud for derbyet i weekenden.

Ifølge avisen peger alt mod, at Eriksen får genvalg i startopstillingen, som det var tilfældet mod Lazio. Både fordi han leverede varen, men Antonio Contes beslutning hjælpes også på vej af, at Arturo Vidal først fredag slutter sig til de øvrige Inter-spillere efter en mindre skade

La Gazzetta dello Sport lægger dog ikke skjul på, at man mener, det er den rigtige beslutning at starte med Eriksen på banen og udråber det til et spørgsmål om 'kvalitet før muskler'.

Udover Vidal kæmper Stefano Sensi også med fysikken, mens Eriksen ganske enkelt er foretrukket frem for Roberto Gagliardini. Derfor kommer danskeren efter alt at dømme til at danne midtbanetrio med kroatiske Marcelo Brozovic og Nicoló Barella.

Artiklen fortsætter under billedet..

Der venter mere spilletid for Christian Eriksen i weekenden. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Den løsning bakkes op af den tidligere italienske spiller og nuværende træner Andrea Stramaccioni, der har en kort fortid som Inter-boss.

- Jeg håber, at Conte vil fortsætte med at bruge ham. Jeg har altid sagt og ment, at Eriksen, så snart han kommer ind i mekanismerne, kan være manden, som er i stand til at skifte gear, give dybe og ændre niveauet på Inters midtbane, lyder de rosende ord.

Christian Eriksen har brugt mest tid på bænken i Italien, men startede både inde i Coppa Italia-semifinalen mod Juventus og senest i Serie A mod Lazio i seneste weekend.

Før opgøret mod AC Milan er Inter nummer et i Serie A - et point foran netop Simon Kjær og kollegerne.

Du kan følge opgøret direkte på Ekstra Bladet søndag klokken 15.

