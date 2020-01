Eriksen på forsiden: Sådan har du ikke set ham før

Har du også overvejet, hvordan Christian Eriksen ville se ud i en Inter-trøje?

Så er du ikke den eneste, for den berømte italienske sportsavis Gazzetta dello Sport har haft gang i photoshop-programmet og skruet den danske playmaker ned i en sort og blå trøje. Tilsyneladende med en langærmet Tottenham-trøje under.

På forsiden af avisen står der ikke 'Eriksen', men 'Erik-Si'. For blot at markere, at det er blevet et ja mellem parterne.

De to første sider i avisen er dedikeret til Eriksen, og de har endda gravet dybt og fundet billeder af danskeren som helt lille.

I nuværende kontekst har de også vurderet, hvordan Inter ville stille op med ham på holdet.

Den traditionsrige klub har gjort mange indkøb allerede, og mediet regner med, at Antonio Conte vil benytte Eriksen på en midtbane bestående af fem mand.

Her vil han være én blandt tre nye ansigter, da eks-Premier League-spillerne Ashley Young og Victor Moses er udset til at spille på kanterne.

Målet er nu at gøre alle transfer-formaliteterne færdige på mandag, hvor det forventes, at Eriksen indfinder sig i Milano.

Således kan Tottenham-manager José Mourinho faktisk stadig gøre brug af ham i FA Cup-kampen mod Southampton, som spilles lørdag eftermiddag.

#Inter L'Ad #Marotta a cena dopo il nuovo incontro con gli intermediari (Trimboli e Busardó) della trattativa per #Eriksen: bocche cucite all'uscita. Presente anche l'avvocato del club nerazzurro Capellini @calciomercatoit pic.twitter.com/OtyFvgAmW4 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 24, 2020

Der var nok en gang møde mellem klubberne sent fredag aften, hvor Inter-boss Guiseppe Marotta igen blev fanget af kameraets linse.

De italienske medier samt engelske The Guardian melder om enighed på alle parametre.

Prisen ligger omkring de 150 millioner, og Eriksen får en fyrstelige løn gennem 4,5 år, som kontrakten løber.

Milano-klubben jagter også Olivier Giroud som erstatning for Romelu Lukaku oppe foran, og så er der tale om at hente en mere til midtbanen.

Og så siger man, at vinterens transfervindue er lidt dødt ...

