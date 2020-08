Eriksen på fransk visit i Inter-succes

Inter cementerede lørdag sin andenplads i Serie A.

Her blev rivalerne i kampen om andenpladsen, Atalanta, slået med 2-0 i begge holds sidste ligakamp i sæsonen efter to mål i starten af første halvleg.

Nederlaget var Atalantas første efter 19 kampe uden.

Christian Eriksen var igen at finde på bænken fra start. Her blev danskeren, indtil han kom på banen, netop som den ordinære spilletid løb ud.

Stadionuret i Bergamo havde ikke engang rundet et minut, da Inter kom foran 1-0 ved Danilo D'Ambrosio, der headede et indlæg fra Ashley Young i mål.

Små 20 minutter senere stod englænderen selv for målet, da han fra venstre side krøllede bolden over i det lange hjørne og gjorde det til 2-0.

Atalanta kom bedre med efter pausen, men målene udeblev altså for det ellers suverænt mest scorende hold i Serie A i denne sæson. 98 mål nåede holdet at score, hvilket er det højeste antal i Serie A siden 1950.

Inters sæson er ikke slut. Antonio Contes tropper møder onsdag Getafe i ottendedelsfinalen i Europa League.

Atalanta skal også spille en europæisk kamp. Paris Saint-Germain venter i Champions League-kvartfinalen 12. august.

Simon Kjær og AC Milan var ligeledes i aktion lørdag aften. Her blev det til en sejr på 3-0 over Cagliari. Milaneserne slutter på sjettepladsen efter at have vundet 9 af sæsonens sidste 12 kampe, der heller ikke bød på nederlag.

Juventus' mestre sluttede ligaen af med at tabe 1-3 til Roma. Juventus kom ellers foran efter små fem minutter, men derefter tog hovedstadsklubben altså over.

Dermed ender Cristiano Ronaldo og co. med at vinde Serie A med kun et enkelt point ned til Inter efter en sløj slutspurt, hvor tre af de sidste fire kampe blev tabt.

Juventus skal allerede i kamp igen fredag, hvor Lyon venter i den anden af to Champions League-ottendedelsfinaler. Franskmændene vandt den første 1-0.

Napoli vandt 3-1 over Lazio i den sidste kamp lørdag aften.

Lazios mål blev scoret af Ciro Immobile, der allerede inden kampen var sikker på at slutte som de europæiske ligaers målkonge. Han slutter med 36 mål i 37 ligakampe og tangerer Gonzalo Higuains rekord fra 2015/16 for flest mål i Serie A på en sæson.

Søndag spilles de sidste kampe i Serie A i denne sæson. Danskerklubben Genoa skal forsøge at undgå nedrykning. Klubben ligger på den sidste plads over nedrykningsstregen et enkelt point foran Lecce, der ligger lige under.

Genoa møder Verona, mens Lecce tager imod Parma.