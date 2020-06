Eriksen pavestolt

Christian Eriksen skiftede i januar fra Tottenham til Inter, og efter en periode i den italienske klub, som blandt andet har budt på en lang coronapause, så ser det ud til, at danskeren er faldet til i Norditalien.

Selv er han også tilfreds med, hvordan tingene går. Det fortæller han i et interview med Sky Sport Italia.

- Det hele bliver hele tiden bedre. Jeg synes, at det var den rigtige beslutning at komme hertil. Jeg er blevet taget rigtig godt imod med en masse varme fra både fansene og holdkammeraterne, siger han og fortsætter:

- Jeg er stolt over at være her, ligesom jeg er stolt over, at Inter ville have mig, lyder det fra Christian Eriksen.

Han fortæller endvidere, at han savner publikummet og atmosfæren på stadion, men at han har det godt.

Eriksen har desuden fået godt med ros i den seneste tid, hvor det også er blevet til en ny plads på holdet, da Inter-træner Antonio Conte har rettet sin formation til, så Eriksen kan spille lige bag de to angribere i en 3-4-1-2-opstilling.

Se også: Tragedie i Spanien: 17-årigt talent druknet

Braithwaite reagerer på skeptiske Laudrup

Se også: Hård kritik - for den dér

Se også: 'Dansker' bestormet med spørgsmål

Skulle det være rødt?