Eriksen rammer forsiden: PSG-forbindelsen varm

Flere melder om, at der arbejdes på en byttehandel for at få Christian Eriksen til Paris

Mens Christian Eriksen imponerer den danske landstræner, så er Antonio Conte i Inter sværere at få til at falde i svime.

Den italienske mestertræner har ikke set meget i danskerens retning, men klubben har da kunnet se, at Eriksen på landsholdet nu står noteret for fem scoringer i fem kampe.

Der er med andre ord stadig stor værdi i playmakeren, selv hvis han ikke skulle kunne passes ind i Contes verden.

Og nu melder Gazzetta dello Sport, der har base i Milano, og den italienske transferjournalist Nicolò Schira, at forbindelsen til Paris Saint-Germain er ganske varm.

'Det ville gøre Conte glad' lyder det på forsiden om to potentielle byttehandler. Foto: Screendump

Sidstnævnte fortæller, at PSG's sportsdirektør, Leonardo, har kontaktet Eriksens agent, Martin Schoots.

På tegnebrættet skulle ligge en byttehandel med enten Idrissa Gueye eller Leandro Paredes, der begge er midtbanespillere.

Hvis Inter skal sælge, så er de ude efter 25-30 millioner euro - altså fem til ti mere end de selv gave for Eriksen i Tottenham. Vel ok at score 75 millioner kroners profit på en spiller, som kun har været der et år ud af de 4,5, som der ellers var lagt op til med kontrakten, han fik i januar.

- På dette tidspunkt er dialogen på et meget tidligt stadie, eftersom vinduet først åbner i januar. Men noget har allerede rykket sig, skriver den berømte sportsavis.

De skriver yderligere, at Inter gerne ville af med løntunge Eriksen frem for Paredes, der tjener mindre.

Første Inter-træning. Sessionen var lukket, men Ekstra Bladets fotograf fangede en glad Eriksen. Foto: Lars Poulsen

Eriksen har i over et år - med få pauser - fået spørgsmål angående fodboldfremtiden. I løbet af denne landsholdssamling kom den mest markante melding over for TV2.

- Det er specielt. Det er en situation, hvor folk udefra gerne ser, at jeg spiller. Og jeg ser selvfølgelig også mig selv spille. Træneren har en anden idé, hvilket man som spiller respekterer. Lige nu går det måske ikke så godt i klubben, men førhen, hvor jeg heller ikke spillede så meget, var der stor succes. Så jeg respekterer fuldt ud, at jeg spiller mindre, når holdet vinder, lød det fra Inter-spilleren.

