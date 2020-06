Eriksen rost til skyerne: Ekstraordinær udvikling

Den var god nok, da Gazzetta dello Sport forudsagde, at Christian Eriksen ville få en mere fremtrædende rolle efter corona-pausen.

Som den kendte italienske sportsavis erklærede inden, begyndte den danske landsholdsstjerne bag den potente frontduo Romelu Lukaku og Lautaro Martínez, da der skulle spilles pokalbrag lørdag mod Napoli.

Nu går mediet tættere på den proces, som Eriksen har været igennem, mens der har været pause i den italienske fodbold. Der er nemlig flere faktorer, der har gjort den 'ekstraordinære udvikling' mulig, skriver de.

Eriksen kan ikke helt konkurrere med Cristiano Ronaldo, men han er et varmt navn i Italien. I dagens avis beskriver italienerne, hvordan han kan redde frontangriberne Lukaku og Lautaro Martínez:

Først og fremmest peger de på sproget, som altid er en vigtig del i integrationen i støvlelandet.

I starten havde de bidt mærke i, at Eriksen kun kunne høflighedsfraser - naturligt nok - men nu skulle han have udvidet kraftigt på det område. Særligt i forhold til at forstå sproget havde han taget et hop.

Derudover har han lagt på fysisk under corona-pausen. I starten efter skiftet fra Tottenham så hans batterier lidt afladte ud, konstaterer Gazzetta dello Sport.

Slutteligt mener de, at han har fundet mere ro ved at få familien ned til Milano, så basen er i orden.

Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

- Fløjtede i øst og vest

Kig denne vej: En billig vej til succes

Conte skulle være meget imponeret over Eriksens tilgang til udvikle sig, og mediet, som har base i Milano, forventer, at danskeren fortsat vil indtage en central rolle på holdet.

Eriksen scorede Inters enlige mål i pokaldysten mod Napoli, og lå i en mere central, offensiv rolle i den nye 3-4-1-2-formation, som Conte stillede op med.

Den spektakulære scoring direkte på hjørnespark var dog ikke nok, så Inter gik glip af billetten til Coppa Italia-finalen.

Nu venter en intens afslutning på Serie A, og klubben har også en Europa League-kampagne, som ikke er færdiggjort endnu.

Se også: Hård kritik - for den dér

Se også: Hun troede han havde en elskerinde

Se også: Racerkører bliver pornostjerne

Har over 86 millioner til gode