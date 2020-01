Eriksen-skifte trækker ud: Vil lave stor præsentation

Bliv klogere på Eriksens skifte her

Hvornår må Christian Eriksen spille for Inter?

Han kan spille allerede onsdag aften i pokalkampen mod Fiorentina - men det forventes, at han får debut mod Udinese i weekenden.

Hvad betaler Inter for ham?

Meldingerne går på, at Tottenham har fået 150 millioner kroner. Derudover skulle Inter være gået med til at betale Ajax de fem procent af beløbet, som de forhandlede sig til, da de solgte Eriksen i 2013.

Som en del af aftalen får Tottenham desuden alle indtægter fra en kommende venskabskamp mellem de to klubber.

Hvad får han i løn?

Officielt får vi jo nok aldrig svaret på det spørgsmål. Men Sky i Italien skrev forleden, at Eriksen vil tjene omkring 2,8 millioner om ugen inklusive bonusser. Godt og vel tre gange så meget, som han får i Tottenham.