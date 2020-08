Eriksen slipper af med konkurrent i Inter

Der bliver mindre konkurrence om pladserne på Inters midtbane, når den nye sæson i Serie A starter i midten af september.

Spanske Borja Valero forlader således klubben denne sommer, efter at hans kontrakt er udløbet. Det meddeler han selv i et opslag på sin Instagram-konto.

- Det har været en ære at bære disse farver. Forza Inter, skriver den spanske midtbanespiller i opslaget.

Borja Valeros exit i Inter kommer ikke som et chok, og flere medier har i den seneste tid erfaret, at han altså er fortid i Milano-klubben. Der har også været rygter om, at han kan fortsætte karrieren i Fiorentina, hvor han tidligere har spillet fem sæsoner.

Det var også i Fiorentina, at Inter hentede den nu 35-årige spanier i 2017. Han nåede at spille 100 kampe i den sorte og blå Inter-trøje, hvoraf 25 var i den seneste sæson.

Konkurrencen om midtbanepladserne i Inter er dog stadig stor, da klubben også råder over spillere som Nicolo Barella, Stefano Sensi, Matias Vecino, Roberto Gagliardini og Marcelo Brozovic.

Samtidig synes Andrea Pirlo i Torino ikke at have den store fidus til Gonzalo Higuaín mere. Argentineren ventes at få annulleret sin kontrakt denne sommer, og ifølge Corriere dello Sport kan han meget vel havne i Premier League igen.

Mediet skriver således, at Fulham, Aston Villa, Newcastle og West Ham alle er klar til at tilbyde angriberen en kontrakt.

Det må siges at være nogle lidt mindre klubber, end Higuain tidligere har optrådt for, men argentineren kan måske blive lokket af at få status som den pågældende klubs ubestridte stjerne.

32-årige Higuain spillede 32 ligakampe og scorede otte mål for Juventus i sidste sæson.

