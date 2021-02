Eriksen strålede i ydmygelse af Kjær og AC Milan

Med velspillende Christian Eriksen vandt Inter klart over Milan og er nu fire point foran rivalen i toppen

11 år efter den seneste Scudetto ligner Inter et kommende mesterhold i Italien. Søndag leverede holdet en magtdemonstration og vandt Milano-derbyet med 3-0 over den nærmeste konkurrent i toppen, Milan.

Med en velspillende Christian Eriksen i aktion i 78 minutter kom Inter på 53 point i Serie A foran Milan med 49. Mesteren fra de seneste ni sæsoner, Juventus, har på femtepladsen 42 point, men for to kampe færre.

Simon Kjær spillede hele kampen for Milan, men havde det, som cifrene antyder, svært i midterforsvaret over for angrebsduoen Romelu Lukaku og Lautaro Martinez, der blev afgørende.

Simon Kjær havde det svært over for Romelu Lukaku. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Inter kom buldrende fra start og foldede sig faktisk ud som et kommende mesterhold i første halvleg. Det gav afkast på måltavlen allerede efter fire minutter.

Angrebet så ellers ud til at løbe ud i sandet for ligatopscorer Romelu Lukaku, men fra kanten af feltet orienterede belgieren sig i feltet og sendte bolden til bageste stolpe, hvor Lautaro Martinez pandede 1-0-målet hårdt ind.

At Antonio Conte endelig har fundet en rolle til Christian Eriksen på sit hold, blev understreget af, at danskeren startede inde i den vitale kamp, og Eriksen kvitterede med en flot kamp, hvor han flere gang var iscenesætter.

Christian Eriksen var stærkt involveret i Inters anden scoring. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen i duel med Zlatan Ibrahimovic. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Det var han ved målet til 2-0 efter 10 minutter af anden halvleg. På det helt rette tidspunkt spillede Eriksen Ivan Perisic fri i feltet, og kroaten spillede bolden skråt tilbage til Lautaro Martinez, der scorede sit andet mål.

Det var en streg i regningen for Milan, der var kommet glimrende fra start i anden halvleg og havde fire gode muligheder inden for få minutter.

Blandt andet Zlatan Ibrahimovic var to gange tæt på med hovedet, men keeper Samir Handanovic fandt nogle fornemme refleksredninger frem.

Med målet til 2-0 var kampen på Inters præmisser. Holdet kunne spille afventende og slå til på kontra, og efter den devise afgjorde Romelu Lukaku kampen med målet til 3-0 efter 65 minutter.

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Han modtog bolden i midtercirklen og løb solo mod målet, inden han fra kanten af feltet sparkede bolden ind ved nærmeste stolpe. Mesterligt af angriberen, der nu er alene i spidsen for topscorerlisten med 17 mål.

Derfra cruisede Inter den komfortable sejr hjem, og Milan formåede ikke for alvor at true offensivt i kampens sidste del.

På den måde er det ikke bare i stillingen, at Inter ligner en mester. Spillemæssigt ser Contes hold ud til at være på et andet niveau i forhold til den nærmeste konkurrent med 15 spillerunder tilbage.

