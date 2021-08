Eriksen til tests hos Inter

Christian Eriksen er tirsdag vendt hjem til Italien, skriver La Gazzetta dello Sport.

Den danske Inter-stjerne landede i Milano tirsdag morgen, og han har været til møde med Giuseppe Marotta, der er sportsdirektør i den italienske mesterklub.

Tirsdagen byder ifølge avisen også på et besøg på Pinetina, der er Inters træningsanlæg. Her skal Christian Eriksen hilse på holdkammeraterne og for første gang møde Inters nye cheftræner Simone Inzaghi.

De kommende dage skal Christian Eriksen bruge på at gennemgå en række medicinske tests, så Inter kan få et overblik over, hvor han står efter operationen i juni, hvor danskeren fik indopereret en hjertestarter, en såkaldt ICD-enhed eller 'avanceret pacemaker'.

Netop denne enhed spiller en hovedrolle i forhold til Christian Eriksens fremtid i Inter.

Som det har været beskrevet tidligere, foreskriver reglerne i Italien, at man ikke kan dyrke professionel idræt i støvlelandet med en ICD-enhed.

Christian Eriksen faldt livløs om på banen i Danmarks EM-kamp mod Finland 12. juni.