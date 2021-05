Eriksen-træner meldes færdig

Christian Eriksen skal efter alt at dømme have ny cheftræner i Inter forud for den kommende sæson.

Den store italienske sporstavis La Gazzetta dello Sport skriver således natten til onsdag, at alt tyder på, at Inter og cheftræner Antonio Conte går hver til sit og skilles, selvom de i den netop overståede sæson vandt Serie A.

Ifølge avisen kan bruddet blive gjort officielt allerede onsdag eller torsdag.

Årsagen til det forestående brud skal være klubbens situation. Antonio Conte vil fortsætte med at bygge på succesen og skabe et stort hold, der kan kæmpe med de øvrige europæiske topklubber, mens ledelsen er tvunget til at spare som følge af klubbens øknomiske situation.

Inter skal ifølge La Gazzetta dello Sport sælge spillere for godt 750 millioner kroner og skære lønbudgettet med 15 til 20 procent. Antonio Conte er overbevist om, at det også vil gå udover klubbens ambitioner, og af den grund vil de altså skilles, et år før Contes kontrakt udløber.

Avisen nævner samtidig fire trænere, der kan overtage tjansen i Milano-klubben. Her bringes kontraktløse Massimiliano Allegri og Maurizio Sarri samt Bologna-træner Sinisa Mihajlovic og Lazio-træner Simone Inzaghi i spil.

51-årige Antonio Conte har været to sæsoner i Inter. Han har tidligere været træner i Juventus og Chelsea, mens han har været italiensk landstræner.