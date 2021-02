Eriksen vækker opsigt

Eriksens fødselsdagsfest

Christian Eriksen imponerede ikke bare på fodboldbanen på sin 29-års-fødselsdag søndag. I pausen af 3-1-sejren mod Lazio gav han nemlig et interview på italiensk.

Angiveligt for første gang.

- 1 år og 2 uger siden, at Eriksen skrev under med Inter, og nu kan han give et interview på italiensk. Jeg er KÆMPE fan, lyder det fra den tidligere fynske topspiller og nuværende fodbolddebattør Sandro Spasojevic på Twitter.

Også James Horncastle, der dækker Serie A for The Athletic, er imponeret.

- Endda også et flash-interview på italiensk fra Eriksen, skriver han.

Og hvad sagde Eriksen så egentlig på italiensk?

Daniele Mari, der er chefredaktør på Inter-siden fcinter1908.it har lavet et resumé over, hvad danskeren mente.

- Kamp efter kamp føler jeg mig bedre og bedre. Banen er ikke den bedste, men jeg arbejder bedre og bedre sammen med mine holdkammerater, vurderer han, at Eriksen mener på sit skrøbelige italienske.

På det sociale medie Reddit har en person ved navn Interfan1999 forsøgt at oversætte hele interviewet ordret.

Og det er tilsyneladende ikke alt grammatik, der er på plads, men Eriksen skal dog have point for forsøget.

Sådan var Eriksens interview på italiensk Journalist: Det er ikke en let kamp, du forsvarer dig godt og sætter gode kontraangreb i gang. Hvordan havde du det på midtbanen? Hvordan ser du det? Eriksen: Ja...ja, nej...før på banen...lidt dårligt...hårdt...en ordentlig omgang fodbold...meget hårdt, fordi det er for meget tid...men det er 2-0 til os...ja...en?? Men det tager... Journalist: Det ser ud til, at du klarer dig bedre på positionen nu. Hvordan er det at spille sammen med Brozovic og Barella som en 8'er? Eriksen: Ja, ja, nej...kampen bedre og bedre...en for en...så arbejder jeg bedre og bedre sammen...ja, ja, nej...bedre.

Inter-fansene er tilsyneladende ligeglade. I hvert fald er der ros til danskeren for forsøget, og en enkelt mener ligefrem, at danskeren taler bedre italiensk end en af landets fremtrædende personer.

- Han taler bedre italiensk end vores udenrigsminister. Sådan Chris!

Inter fører nu Serie A foran Milan inden det indbyrdes opgør næste uge.

