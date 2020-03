Christian Eriksen er ikke længere Serie A's mest værdifulde fodboldspiller ifølge fodbolddatabasen Transfermarkt

Danmark har ikke længere Serie A's dyreste fodboldspiller.

I hvert fald ikke hvis man spørger det anerkendte tyske fodboldsite Transfermarkt, der vel nok er i besiddelse af verdens mest komplette database over fodboldspillere og deres værdi på transfermarkedet.

I en dugfrisk opdatering af Serie A-spillernes markedsværdi er Christian Eriksen vippet af tronen som den dyreste spiller. Juventus' argentinske angriber Paulo Dybala overtager Eriksens plads takket være en god periode hos ligaens duks.

Artiklen fortsætter under billedet..

Christian Eriksen må kigge opad for at finde Paulo Dybala på listen over de dyreste spillere i Serie A. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Ifølge Transfermarkt burde Paulo Dybala koste interesserede klubber 672 millioner danske kroner, mens Eriksen 'blot' står i 635 millioner kroner. Samme pris har Eriksens holdkammerat Romelu Lukaku.

Forskydningen i toppen af listen skyldes, at Christian Eriksens værdi er faldet en anelse fra 672 millioner kroner, siden han byttede Tottenham ud med Inter.

Omvendt er Paulo Dybalas værdi steget tilsvarende, siden midten af december, hvor Transfermarkt senest opdaterede spillernes markedsværdi.

Artiklen fortsætter under billedet..

Paulo Dybala var tæt på at blive holdkammerat med Christian Eriksen i Tottenham sidste sommer. Nu er de Serie A's dyreste spillere. Foto: ALBERTO LINGRIA/Ritzau Scanpix

Årsagen til værditabet skal nok ses i lyset af, at Christian Eriksen endnu ikke fået etableret sig helt som stamspiller hos Antonio Contes titelbejlere efter skiftet i slutningen af januar. Et skifte, der i øvrigt blot stod italienerne i godt og vel 150 millioner kroner, fordi danskerens kontrakt stod til at udløbe til sommer.

Endnu længere nede på listen finder man blandt andre Cristiano Ronaldo. Portugiseren er blot den syvende dyreste spiller i ligaen, men det skyldes naturligvis Juventus-angriberens efterhånden fremskredne alder.

Eriksen og en del af de øvrige Serie A-spillere havde ikke mulighed for at påvirke Transfermarkts vurdering i weekenden. Inters opgør mod Juventus samt fire andre kampe blev således udsat på grund af frygten for coronasmitte.

Du kan se Transfermarkts top ti over Serie A's dyreste spillere nedenfor.

Mest værdifulde spillere i Serie A Foto: ALBERTO LINGRIA/Ritzau Scanpix 1 Paulo Dybala, Juventus Markedsværdi: 672.480.00 DKK Foto: Stoyan Nenov/Reuters 2 Christian Eriksen, Inter Markedsværdi: 635.120.000 DKK Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix 3 Romelu Lukaku, Inter Markedsværdi: 635.120.000 DKK Foto: SERGIO PEREZ/Ritzau Scanpix 4 Lautaro Martinez, Inter Markedsværdi: 597.760.000 DKK Foto: Alessandro Di Marco/AP/Ritzau Scanpix 5 Sergej Milinkovic-Savic, Lazio Markedsværdi: 597.760.000 DKK Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix 6 Matthijs de Ligt, Juventus Markedsværdi: 560.400.000 DKK Foto: Philippe Desmazes/Ritzau Scanpix 7 Cristiano Ronaldo, Juventus Markedsværdi: 560.400.000 DKK Foto: ALBERTO PIZZOLI/Ritzau Scanpix 8 Kalidou Koulibaly, Napoli Markedsværdi: 523.040.000 DKK Foto: Antonio Calanni/AP/Ritzau Scanpix 9 Miralem Pjanic, Juventus Markedsværdi: 485.680.000 DKK Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix 10 Milan Skriniar, Inter Markedsværdi: 448.320.000 DKK

