Eriksens agent åbner sag mod Inter

Christian Eriksens forhold til Inter er efter et års tid i klubben skrumpet til nærmest ikke-eksisterende.

Den danske landsholdsstjerne er reduceret til indskiftningsspiller i klubben, og begge parter arbejder på, at Eriksen skal finde en ny arbejdsgiver i dette transfervindue.

Fredag kom der så nye problemer til.

For Italiens olympiske Komité, Coni - der blandt mange andre forbund også indeholder det italienske fodboldforbund - skriver nemlig på sin hjemmeside, at der er indløbet en voldgiftsbegæring fra Christian Eriksens agent, Martin Schoots, mod Inter:

'Komiteen for Sportslige Garantier har modtaget en voldgiftsbegæring i forhold til artikel 22, paragraf 2 af Conis regulativ for Sportsagenter fra sportsagent Martinus Schoots mod FC Internazionale Milano SpA. På baggrund af et mandat underskrevet 27. januar 2020, hvor det pågældende selskab fik overdraget aftalen, der dengang sikrede, at spilleren Christian Eriksen, der dengang var registreret hos Tottenham, kunne skifte til den milanesiske klub.'

Martin Schoots har været ved Christian Eriksens side siden tiden i Ajax. Foto: Gerard van Hees

Ifølge den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport drejer disputsen sig om manglende betalinger.

Da det er Schoots, der har rejst sagen, kan det ikke være om de cirka 200 millioner kroner, Christian Eriksen blev handlet for i Tottenham for et år siden.

Det kan derimod være enten Christian Eriksens personlige løn eller ifølge Gazzettaen mere plausibelt Schoots honorar i forbindelse med handlen. Et beløb på mere end 55 millioner kroner.

Inter har i et kort svar til Gazzetta dello Sport bedyret, at sagen ikke kommer til at blive trukket i langdrag:

'Problemerne vil som altid blive løst,' lyder svaret.

Hos Sky Sports øjner journalist Kaveh Solhekol et stort problem:

- Jeg forestiller mig, at det vil komplicere et eventuelt skifte i dette vindue. Det er et problem, der SKAL løses, før han kan skifte, siger han.

