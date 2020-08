Eriksens boss udsat for svindel: Over 200 mio. kr. forsvandt

Inter-træner Antonio Conte er tilsyneladende blevet snydt af en investeringsrådgiver, som han betroede med langt over 200 mio. kr.

Hvis Inter-træner Antonio Conte virker lidt ekstra pirrelig i disse dage, er der ikke noget at sige til det …

Fredag tabte hans mandskab Europa League-finalen til Sevilla, og nu er det kommet frem, at Conte tilsyneladende har været udsat for et udspekuleret svindelnummer i millionklassen.

Ifølge flere italienske medier – blandt andre Le Verità og La Repubblica – er Inter-træneren og syv andre blevet snydt af finansmanden Massimo Bochiccio.

Han stod i spidsen for et investeringsprojekt, som Conte i sin Chelsea-tid kastede mange millioner euro efter.

La Repubblica skriver, at Conte gav Bochiccio 30,6 mio. euro - ca. 228 mio. kr. - som skulle investeres.

Men tilsyneladende er han og de syv andre, der tilsammen havde investeret over 450 mio. kr., blevet narret af Massimo Bochiccio, der ejer flere investeringsselskaber i Storbritannien.

Inter tabte 2-3 til Sevilla og gik glip af Europa League-trofæet. Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix

De havde forventet at skulle dele en stor sum penge i juni, men måtte i stedet gå til myndighederne i jagten på deres millioner.

Via af det engelske retssystem har de sørget for, at Massimo Bochicchio har fået indefrosset sine værdier, mens yderligere efterforskning foregår.

Angiveligt skulle der være dukket både falske dokumenter og falske e-mailadresser op under efterforskningen.

Antonio Conte førte Inter til både Europa League-finalen og en andenplads i Serie A i sidste sæson, men såede efter den tabte finale i Köln tvivl om sin fremtid i Milano-klubben.

Han mødes tirsdag med Inter-ledelsen.

