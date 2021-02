Eriksens fødselsdagsfest

AC Milan tabte lørdag overraskende 0-2 ude mod oprykkeren Spezia, og den bommert udnyttede ærkerivalerne fra Inter til at snuppe førstepladsen i Serie A.

Med fødselaren Christian Eriksen i startopstillingen vandt Inter hjemme 3-1 over Lazio, i en kamp hvor Romelu Lukaku var den altafgørende spiller.

Det sender Inter til tops med 50 point efterfulgt af Milan med 49. Roma og Juventus indtager de næste pladser med henholdsvis 43 og 42 point.

Inter fik chancen for at tage føringen efter 20 minutters spil, da Wesley Hoedt nedlagde Lautaro Martinez i feltet.

Fra pletten var Inter-topscorer Romelu Lukaku sikker, og han sendte hjemmeholdet i retning af ligaens dukseplads.

Mod halvlegens slutning var 29-årige Eriksen tæt på at notere sig for en assist, men Lautaro Martinez manglede en enkelt skostørrelse for at kunne prikke danskerens tværpasning ind tæt under mål.

Kort før pausen kom Inter også på 2-0, da en tackling lidt uden for feltet noget heldigt landede for fødderne af en helt fri Lukaku inde i boksen.

Den store angriber vendte rundt, og hamrede resolut sin 16. ligatræffer i sæsonen ind. Det bringer ham op på siden af Cristiano Ronaldo på topscorerlistens førsteplads.

Et afrettet frispark gjorde efter en times spil Gonzalo Escalante til Lazio-målscorer. Men den genskabte spænding i opgøret var en stakket frist.

Tre minutter senere slog Inter kontra, og kampens spiller, Lukaku, viste overlegen fysik og fart over for Lazio-forsvaret.

Han rykkede forbi sin oppasser og lagde bolden på tværs i feltet til en helt fri Lautaro Martinez, som var fulgt med. En simpel inderside fra ham sørgede for 3-1 på Lukakus strålende forarbejde.

Eriksen forlod banen små 20 minutter før tid, mens Lukaku jagtede sit hattrick og en plads alene i toppen af topscorerlisten.

Han var tæt på et par gange, men det blev ved de 3-1.

Flere billeder fra Eriksens fødselsdag. Fotos: ALESSANDRO GAROFALO/MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

