Eriksens holdkammerat har flere røde kort end kampe

Tommaso Berni står til karantæne i Serie A, efter han søndag blev vist ud i Serie A-kampen mellem Parma og Inter.

Og så sidder du og tænker: Tommaso Berni? Hvem i hede hule h…er det? Jeg kan Diego Godín, Samir Handanovic, Christian Eriksen, Romelu Lukaku og otte andre Inter-spillere. Men hvem er Tommaso Berni?

Han er målmand – tredjevalg i truppen efter Handanovic og Daniele Padelli.

Vist nok en glimrende målmand, der er gået hen og blevet 36 år. Men vi er ikke sikre på niveauet. For Tommaso Berni spiller aldrig.

I hvert fald ikke på førsteholdet.

Det har han aldrig gjort. Inter skrev kontrakt med ham i 2014, men han har endnu til gode at debutere.

Han spillede mange kampe for Ternana engang kort efter årtusindeskiftet, han har været på banen for Lazio en håndfuld gange og været på kontrakt i Braga, Sampdoria, Torino og de seneste seks år for Inter.

Uden på nogen måde at brage igennem. Altså for andet end at være træningskegle og angiveligt en ikke ubetydelig røst i omklædningsrummet.

Flade af grin

Han har dog temperament. Og røst.

Og det var det, dommer Fabio Maresca fik nok af mod Parma søndag aften. Efter 68 minutter brokkede han sig over et eller andet fra sin plads udenfor kridtstregerne, og det var så irriterende for Maresca, at han flåede det røde kort op og smed Tommaso Berni ud.

Men havde man nu troet, at Inter-fansene på Twitter ville være gale eller bare lidt irriterede, ja så tog man fejl. Tværtimod.

De var flade af grin.

- Når jeg bliver genfødt, vil jeg være Tommaso Berni, skrev én.

- Berni er den helt, vi fortjener. Udvist igen uden at komme på banen. Jeg elsker det, skrev en anden.

- Tommaso Berni er uden tvivl min fodboldhelt, selvom han ’spiller’ for Inter, kom det fra en tredje.

Og der var mange, mange flere.

Tre udvisninger i samme sæson

For ikke nok med, at han endnu mangler at spille en officiel førsteholdskamp for Inter. Det er anden gang i denne sæson, han har fået rødt kort fra sin position på bænken.

Det skete minsandten også mod Cagliari i slutningen af januar.

Der var han stiktosset over en udvisning af Lautaro Martínez, og det gad dommer Gianluca Manganiello så heller ikke finde sig i.

Og så kan Tommaso Berni endda prale med, at han som Ternana-spiller i 2006 også fik marchordre i en kamp i Serie B mod Hellas Verona. Men her var han faktisk på banen fra start af.

En sidste lille detalje, der dog ikke omhandler Tommaso Berni, er Inters kamp mod Juventus 8. marts. Her sad både Tommaso Berni og Daniele Padelli på bænken. Det var dog sidstnævnte, der, uden at komme på banen, pådrog sig et rødt kort for brok…