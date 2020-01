Eriksens kontante krav

Christian Eriksen er Danmarks bedste fodboldspiller, og han bliver også den med afstand bedst betalte, hvis han skifter til Inter.

Forbindelsen mellem den 27-årige landsholdskreatør og Milano-klubben er brandvarm, og fynboen er da også på forsiden af lørdagens udgave af La Gazzetta dello Sport.

Lørdagens forside af La Gazzette dello Sport

’Eriksen vil have ti millioner’, lyder overskriften på den velansete italienske sportsavis.

Der er naturligvis tale om euro og en anden ganske væsentlig detalje: Vi taler nettoløn. Christian Eriksen kan altså se frem til en nettoårsløn på lige omkring 75 mio. kr., hvis han får sine krav opfyldt af Inter.

I øjeblikket tjener han i omegnen af 35 mio. kr. i Tottenham - før skat.

Både La Gazzetta dello Sport, og The Guardian skriver, at Christian Eriksens agent, hollandske Martin Schoots, har været i Milano for at mødes med Inter-ledelsen.

Ifølge The Guardian skulle Schoots fredag have fået præsenteret et kontraktudspil, som Inter håber kan lokke Christian Eriksen sydpå.

Hans aftale med Tottenham udløber som bekendt efter denne sæson, og Eriksen kan derfor frit forhandle med andre klubber, og han kan også allerede nu lave en aftale gældende fra næste sæson.

Christian Eriksen nærmer sig en afsked med Tottenham. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet skrev allerede i starten af januar om Inters interesse for den danske landsholdsstjerne, og klubbens sportsdirektør, Beppe Marotta, har rost Eriksen i et interview med Sky Sports Italia.

- Eriksen er en fremragende spiller, og han har kontraktudløb til juni. Jeg tror stadig, at der er mange klubber, der er interesseret i ham, sagde Marotta og understregede, at Inter ikke var i forhandlinger med Tottenham.

Det behøver klubben også kun, hvis den ønsker at hente Eriksen her og nu.

Ifølge både La Gazzetta dello Sport og The Guardian kunne det sagtens blive tilfældet, og Inter skulle være klar til at betale 20 mio. euro (ca. 150 mio. kr.) for at få den danske midtbanespiller allerede i dette transfervindue.

Der kan allerede falde en afgørelse i begyndelsen af den kommende uge, men det afhænger i høj grad af, hvad der sker i Barcelona.

Det er ingen hemmelighed, at Aturo Vidal er Inter-træner Antonio Contes førsteprioritet, når der kommer til midtbaneforstærkning.

Han arbejdede sammen med chileneren i Juventus og ser ham meget gerne skifte til Inter.

Arturo Vidal og Antonio Conte havde sammen succes i Juventus. Chileneren er den nuværende Inter-træners førstevalg. Foto: Giogio Perottino

Den handel har Milano-klubben arbejdet på i et stykke tid, men en trænerfyring kan komme i vejen.

Ernesto Valverdes fremtid er til debat, og det kan komplicere Inters indkøbsplaner.

- Hvis Barça skulle skifte træner, ved jeg ikke, hvad der kunne ske, siger Inter-boss Moratta.

Vidal har ligget i åben krig med FC Barcelona og har sagsøgt klubben over manglende bonusudbetalinger.

Men Lionel Messi ser gerne, at Vidal bliver, og det kan øge Eriksens mulighed for et lynskifte til Milano-klubben, der kæmper med Juventus om mesterskabet.

De to klubber ligger efter 18. runder à point i toppen af Serie A. Inter møder lørdag aften Atalanta på San Siro, mens Juve søndag i Rom skal forsøge at besejre Roma.

