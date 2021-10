Eriksens nabohjælp: Tænkte på ham konstant

Da Christian Eriksen faldt om i Parken stimlede fodboldverden sammen og sendte tanker og bønner til den danske kreatør.

De varmede sikkert alle som en, men da Eriksens daværende Inter-kammerat Romelu Lukaku tog bladet fra munden og fortalte, hvor påvirket han var af kollapset, så vakte det alligevel opsigt.

Han scorede mod Rusland senere på aftenen, råbte 'I love you Chris' i kameraet og fortalte senere, at havde været helt i kulkælderen over nyheden.

Nu fortæller han til UEFA's hjemmeside, hvorfor det ramte ham så hårdt. Han kom nemlig til at tænkte på alle de timer, han havde brugt med Eriksen som sin nabo nede klubben.

- Det var virkelig hårdt mod Rusland. Jeg brugte mere tid med Christian end med min mor, min søn eller min bror, for i Italien er man i klubben hele dage, når man træner.

- Hans værelse var ved siden af mit, og der blev spillet Call of Duty og den slags. Så da jeg hørte om det (Kollapset, red.), begyndte jeg at græde. Jeg tænkte konstant på ham.

Lukaku lovede Eriksen, at han ville hjælpe ham med at finde sig tilpas på Inter-holdet, efter danskeren havde fået en svær start i Italien. Foto: Lars Poulsen

- På vej til stadionet i Sankt Petersborg havde jeg brug for noget (Til at motivere mig, red.), så jeg besluttede mig for at spille for ham gennem hele turneringen. Jeg ville give ham støtten og vise, at jeg var med ham. Jeg sendte ham også en besked, og jeg er lykkelig for, at han svarede.

Seneste nyt på Eriksen-fronten er, at han har haft besøg af Kasper Hjulmand i Italien, men ellers holder landstræneren tæt med informationerne om playmakeren.

DBU har endnu ikke udarbejdet en redegørelse om Christian Eriksen-kollapset, som formand Jesper Møller ellers krævede kort efter episoden. Læs mere her

