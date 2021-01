Eriksens yndlingsklub spøger

Se tre Copa del Rey-kampe i denne uge - blandt andet Barcelona med Martin Braithwaite på besøg i Madrid - få adgang lige her

- Ja, jeg er Roma-fan. Jeg kan ikke huske fra hvornår, men jeg kan huske fra FIFA 2001 (computerspil, red.), at jeg altid valgte Roma. Efter Ajax har spillet tjekker jeg altid, hvordan det er gået med Roma.

Sådan lød det fra Christian Eriksen ifølge Calciomercato helt tilbage i 2012. Her ni år senere kan Eriksen måske blive genforenet med hovedstadsklubben.

Senest har Gazzetta dello Sport nemlig skrevet om AS Roma som en mulighed for Eriksen.

- Den nye Roma-sportsdirektør Tiago Pinto kan lide danskeren og er overbevist om, at han vil kunne finde sig godt til rette under træner Paulo Fonsecas system, der ligger godt til offensive midtbanespillere, lyder det.

Ifølge avisen har Roma også foreslået en byttehandel med den bosniske veteranangriber Edin Dzeko.

Inter skulle dog ikke været meget for at få Dzeko ind, da han tjener stort set det samme som Eriksen - altså omkring 56 millioner kroner i årsløn. Eriksen skulle dog få mere i bonus.

- Inter vil gerne sælge ham til udlandet og sænke lønomkostningerne uden at erstatte ham, men hvis man ikke kan sælge ham, ville det så ikke være en idé at bytte, skriver avisen.

Eriksen skal væk fra Inter inden mandag, hvor transfervinduet lukker. Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix

Det forlyder dog, at Inter ikke er de eneste, der afviser en byttehandel mellem Eriksen og Dzeko. Også den bosniske angriber selv skulle ønske at blive på trods af problemer med træneren. Han skulle endda være villig til at droppe sin plads i anførergruppen for at blive.



Skal det blive Roma for Eriksen, så tyder det altså mere på en lejeaftale med danskeren. Spørgsmålet er, om der overhovedet er plads til Eriksen i hovedstaden, hvor også spanske Pedro, armenske Henrikh Mkhitaryan og italienske Lorenzo Pellegrini er i spil til de offensive midtbanepladser.

Senest sad Eriksen på bænken i hele kampen, da Inter fik 0-0 ude mod Jens Stryger Larsens Udinese, og med kun en uge tilbage af transfervinduet, så skal der snart ske noget, hvis Eriksen skal væk fra Inter.

