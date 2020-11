Det er mere sandsynligt, at Christian Eriksen skifter væk fra Inter, end at han bliver i det kommende transfervindue, fortæller italiensk journalist med base i Milano til Ekstra Bladet

Søndag sprængte Inter-boss Giuseppe 'Beppe' Marotta noget af en bombe, da han inden Inters kamp mod Torino talte om Christian Eriksens situation.

- Hvis en spiller vil væk fra klubben, holder vi ikke på ham. Christian agerer professionelt, men til januar vil vi afgøre hans fremtid, sagde Marotta.

Inter-bossens udtalelse om den danske stjerne giver nogle svar, mener den italienske journalist Daniele Vitiello.

- Eriksen kan forlade Inter det kommende transfervindue i januar. Vi må se på, hvilke klubber der kan købe Eriksen, men for mig er det mere klart end for få dage siden efter 'Beppe' Marottas ord, siger Daniele Vitiello fra mediet FC Inter 1908, der leverer indhold til La Gazzetta dello Sport, til Ekstra Bladet.

Eriksen er ikke på holdet i Inter, mens transfervinduet nærmer sig med hastige skridt. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Han anser det som mest sandsynligt, at Eriksen er væk om få måneder, og at det bliver på en permanent aftale.

- Der er større chancer for at han vil forlade Inter i januar, end at han vil blive i Milano. Jeg tror, han vil forlade Inter i januar. Hvor, han skal hen, er for tidligt at sige. lad os se, men jeg tror, at det er et spørgsmål om tid.

- Vi ved, at Arsenal og Manchester United er interesserede i ham, men det er for tidligt at sige, hvor han kan tage hen. Lad os se de næste uger, men det er et spørgsmål om tid.

- Hvis Christian Eriksen forlader Milano, han har ikke en chance for at komme tilbage til Milano.

- Det er handler både om det taktiske og det personlige. For Christian Eriksen er der ikke længere plads i Antonio Contes Inter, siger Daniele Vitiello.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med Christian Eriksens agent, Martin Schoots, men han er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Søndag var Eriksen igen henvist til bænken, hvor han også blev siddende gennem hele kampen, da Inter slog Torino med 4-2 efter at have været bagud 0-2. I forrige Serie A-kamp mod Atalanta kom Eriksen heller ikke på banen.

Bossen sprænger Eriksen-bombe

Superligaen Indefra: FCK bød 100.000 kr. for cheftræner

Dommereksperten afliver VAR-myten

Monsterlønninger - de er Danmarks bedst betalte