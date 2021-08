Europamester i storklub til 2023

Efter cirka en måned som officielt klubløs har Giorgio Chiellini som ventet forlænget kontrakten med Juventus.

Det meddeler Juventus på Twitter. Kontrakten gælder til sommeren 2023.

Anføreren for Italiens europamestre i fodbold havde kontraktudløb med udgangen af juni, men på det tidspunkt var han med Italien til EM.

Siden var han på ferie, og derfor er kontrakten først blevet færdig nu, hvilket har været regnet som en formalitet.

36-årige Giorgio Chiellini blev købt af Juventus tilbage i 2004, men han spillede i det første år som lejespiller hos Fiorentina.

Siden har han været hos Juventus, hvor det blandt andet er blevet til ni italienske mesterskaber, fem Coppa Italia-triumfer og to tabte Champions League-finaler.

Giorgio Chiellini var også med, da Juventus i 2006 blev tvangsnedrykket fra Serie A som følge af den såkaldte Calciopoli-skandale, og han var med til at spille klubben op fra Serie B sæsonen efter.

Forsvarsklippen har i langt de fleste af årene indgået i en succesrig forsvarskonstellation med Leonardo Bonucci og tidligere også målmanden Gianluigi Buffon og den nu pensionerede forsvarsspiller Andrea Barzagli.

På landsholdsplan har Chiellini været med Italien i to EM-finaler, hvor den første i 2012 blev tabt til Spanien, mens Italien for nylig triumferede mod England i finalen på Wembley i London.

Han har spillet 112 A-landskampe for Italien og scoret otte mål.

Giorgio Chiellini forlængede for et år siden senest sin kontrakt med Juventus for et enkelt år.

Når det nu bliver en toårig forlængelse, kan det ifølge italienske medier hænge sammen med, at VM i Qatar bliver afholdt om knapt halvandet år.

Giorgio Chiellini har de to seneste sæsoner været ramt af en del skader.

I forrige sæson spillede han kun fire ligakampe, mens det i den seneste sæson blev til 17 af slagsen for Juventus, der efter ni ligatitler på stribe kun blev nummer fire i Serie A efter en sløj sæson.

Giorgio Chiellini har spillet 404 ligakampe og scoret 27 ligamål for Juventus.