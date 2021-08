Europamester skifter til Milan

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

AC Milan er blevet en EM-vinder rigere.

Lørdag oplyser klubben på sin hjemmeside, at højrebacken Alessandro Florenzi er ankommet fra ligarivalerne AS Roma på en etårig lejeaftale med købsoption.

Han bliver i Milans bagkæde kollega med blandt andre den danske landsholdsanfører Simon Kjær, der er fast mand i klubbens centrale forsvar.

Alessandro Florenzi spillede to kampe for Italien ved EM-slutrunden. Foto: Marvin Guengoer / Ges/Ritzau Scanpix

30-årige Florenzi var med i Italiens trup til EM i sommer og startede inde i åbningssejren over Tyrkiet. Her udgik han dog med en lægskade og missede derfor helt de næste fire kampe ved slutrunden.

Florenzi blev fit igen og sad på bænken mod Spanien i semifinalen, inden han fik de sidste fem minutter af finalen. Her besejrede Italien som bekendt England efter en straffesparkskonkurrence.

Florenzi er et produkt af Romas ungdomssystem, og han har spillet hele 280 kampe for klubben. I de seneste sæsoner har han været udlejet til først Valencia og siden Paris Saint-Germain.