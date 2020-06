Exceptionel hattrick-helt død

Pierino Prati er en af bare tre spillere til at score hattrick i en Europa Cup-finale

- En gigant i vores historie har lukket sine øjne.

Sådan skriver AC Milan på Twitter, efter det er blevet bekræftet, at Pierino Prati er afgået ved døden - 73 år gammel.

Dermed mister italiensk fodbold sin anden legende på få dage, efter Inter-stjernen Mario Corso døde forleden.

Begge spillere havde fornøjelsen af at spille i Serie A op gennem 1960'erne og langt ind i 1970'erne. Og de var begge så store profiler, at de blev udtaget til landsholdstruppen, der vandt EM i 1968.

Men hvor Corso var maginalspiller i landsholdssammenhæng, var Prati med fra start i den første af to finaler.

Han havde høvlet mål ind på samlebånd for AC Milan, hans barndomsklub, siden debuten i '66, og han blev topscorer i Serie A i mesterskabssæsonen 1967-68. Til EM, hvor kun fire hold deltog, var han med i startopstillingen i den første kamp mod Jugoslavien. En kamp der endte 1-1, hvorfor man måtte spille omkamp to dage senere. Her var Prati siet fra, men Italien vandt 2-1 og var europamester.

Året efter var det med en rødglødende Prati i front, at Milan gik hele vejen i Mesterholdenes Europa Cup og vandt finalen 4-1 over Ajax. Prati havde scoret tre mål på vej mod finalen, men mod hollænderne gik alt op i en højere enhed for angriberen, der scorede hattrick.

Et antiklimaks for Rinus Michels' Ajax-mandskab, der med den nærmest guddommelige treenighed oppe foran i skikkelse af Piet Keizer, Johan Cruyff og Sjaak Swart stod for totaalvoetbal, der nu og den næste mange år skulle dominere stort på den internationale scene.

AC Milans udvalgte startopstilling mod Bologna i Serie A i 1968-69-sæsonen. Prati står bagest næstyderst til venstre - med Gianni Rivera ved sin højre skulder. I midten forrest ses i øvrigt Giovanni Trapattoni. Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images

Prati skriver autografer i 2015 i Milano. Foto: Pier Marco Tacca/Getty Images

Men Prati og co. havde i Nereo Rocco en intelligent og brutal cheftræner, der var ophavsmand til det berygtede catenaccio-system. Hans berømte citater inden kampen kan sikkert stadig få garvede Ajax-folk til at gyse:

- Spark på alt der bevæger sig. Hvis det er bolden så meget desto bedre.

Han bad desuden en forsvarsspiller markere sin direkte modstander hele vejen fra omklædningsrummet og ud på toilettet. Ajax havde aldrig en chance, og det må være en af meget få kampe i historien, hvor Cruyff var noget nær usynlig.

Det var tredje gang - og foreløbig sidste - at en spiller formåede dette i en slutkamp i kontinentets fineste klubturnering. De to første blev i øvrigt scoret i samme kamp af Alfredo Di Stéfano og Ferenc Puskás for Real Madrid mod Eintracht Frankfurt i 1960.

Prati og Milan skuffede året efter, men han blev udtaget til VM i Mexico, hvor han dog stod i skyggen af Roberto Boninsegna, Gianni Rivera, Sandro Mazzola og Luigi Riva. Ikke så meget som et minuts spilletid blev det til, da Italien nåede finalen.

Han fortsatte dog målformen i Serie A for Milan, inden han skiftede i 1973 til Roma, hvor han dog aldrig nåede tidligere tiders højder.

- Italiensk fodbold sørger over endnu en stor mester. Prati var en ekstraordinær spiller, en klasseangriber, der strålede på de hold, han repræsenterede, siger præsidenten for det italienske fodboldforbund, Gabriele Gravina.

Han nåede 14 landskampe og scorede syv mål for Italien - og vandt derudover to gange Pokalvindernes Europa Cup med Milan.