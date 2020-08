Exceptionelle Zlatan overgår legenden

Han kommer aldrig mere til EM eller VM. Han vinder sandsynligvis aldrig Champions League, og karrieren synes at være lige ved at slutte for Zlatan Ibrahimovic.

Men svenskeren, der er blevet 38 år (og 302 dage for at være helt præcis), er ikke stoppet helt endnu.

Lørdagens træffer i Milans 3-0-sejr over Cagliari sikrede ham i alt ti Serie A-scoringer i denne sæson, siden hans skifte fra Los Angeles Galaxy omkring nytår.

Dermed fik han has på Silvio Piolas rekord fra begyndelsen af 1950’erne som den ældste spiller i ligaens historie til at score et tocifret antal mål.

38 & 302 - Zlatan #Ibrahimovic is the oldest player to score 10+ in a single Serie A campaign (38 years and 302 days). Bionic.#MilanCagliari #Milan pic.twitter.com/H0ScFW1U92 — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 1, 2020

I juli scorede han to gange mod Sampdoria. Dermed rundede han 50 scoringer for Milan og blev dermed den første spiller i historien til at score så mange mål for både Milan og Inter.

Zlatan Ibrahimovic’ betydning for AC Milan dette skøre og fortumlede forår/sommer har været stor.

12 kampe har storklubben spillet siden genstarten 22. juni. Det er blevet til ni sejre og tre uafgjorte.

'En del af vores projekt'

Milans langt fra tilfredsstillende første halvdel af sæsonen betød, at man trods de flotte resultater kun lige sneg sig med i det finere europæiske selskab med en samlet sjetteplads efter sidste spillerunde.

Hvad der nu skal ske med Zlatan og Milan vides ikke. Hans kontrakt udløber 31. august.

Sportsdirektør Paolo Maldini sagde lørdag, at projektet i storklubben med mange unge spillere også har plads til Ibrahimovic, mens flere medier lørdag spekulerede i, at en forlængelse meget vel kan komme allerede i weekenden.

- Vi har skabt noget denne sæson, der kræver kontinuitet. Zlatan er en del af det projekt. Det bliver ingen let forhandling, men vi ønsker at bevæge os fremad sammen med ham. Unge spillere som Ante Rebic og Rafael Leão vil kunne udvikle sig i hans selskab, sagde Maldini.

For en god ordens skyld bør det tilføjes, at Silvio Piola fortsat er alle tiders mest scorende spiller i Serie A med 274 mål scoret fra 1929 til 1954, hvor han repræsenterede Pro Vercelli, Lazio, Juventus og Novara.

Det er 24 mål flere en Francesco Totti, Gunnar Nordahl, Giuseppe Meazza og José Altafini på de næste pladser.

Zlatans imponerende karriere Malmö FF (1999-2001): 14 kampe - fire mål AFC Ajax (2001-2004): 104 kampe - 45 mål Juventus FC (2004-2006): 92 kampe - 26 mål Inter FC (2006-2009): 117 kampe - 66 mål FC Barcelona (2009-2010): 46 kampe - 22 mål AC Milan (2010-2012): 85 kampe - 56 mål Paris Saint-Germain FC (2012-2016): 180 kampe - 156 mål Manchester United FC (2016-2018): 53 kampe - 29 mål Los Angeles Galaxy (2018-2019): 58 kampe - 53 mål AC Milan (2020): 20 kampe - 11 mål 13 nationale mesterskaber i Holland, Italien og Spanien (dog de to italienske mesterskaber med Juventus i 2005 og 2006 annulleret efter Calciopoli-skandalen) - samt et hav af pokaltitler og en enkelt Europa League-titel med Manchester United...

