Få timer til deadline: Italienske giganter slås om kæmpetalent

Normalt smækker sommerens transfervindue altid i natten til den 1. september, men sådan forholder det sig ikke alle steder i år. I både Danmark, Tyskland, Frankrig og Spanien er der stadig deadline den 31. august, men i England og Italien har man valgt at fremrykke den sidste frist for salg og køb af spillere.

Klubberne fra den engelske Championship kan ganske vist stadig hente og sælge spillere, men Premier League-klubbernes transfervindue sluttede som bekendt allerede den 9. august, sådan at holdene kunne have trupperne på plads inden turneringens første runde.

Og sådan forholder det sig også i Serie A. I weekenden starter sæsonen nemlig, og derfor er det i dag, 17. august, sidste frist, hvis man vil handle på transfermarkedet.

Der er derfor godt gang i transferrygterne i det italienske denne fredag, og Lazios serbiske Sergej Milinković-Savić er blandt de varmeste navne.

Milinković-Savić er tidligere blevet rygtet til større adresser i England og Spanien, men nu er det særligt de italienske storklubber, som skulle have snøren ude efter serberen i de sidste timer af transfervinduet. Således melder det italienske medie Tuttosport, at AC Milan og Juventus er i en intens kamp for at sikre sig midtbanespillerens underskrift.

Lige nu hælder det dog til, at Lazio formår at holde på deres 23-årige guldfugl. AC Milan skulle have tilbudt 30 millioner euro her og nu, plus spillerne Bonaventure og Borini og en yderligere betaling på 50 millioner euro over de næste to sæsoner, men det har Lazio takket nej til. De vil gerne have 120 millioner i kontanter og en stor del af dem allerede nu.

Juventus har ligeledes forhørt sig om Milinković-Savić, men eftersom at klubben ikke har formået at sælge Miralem Pjanic, skulle en handel først kunne komme på tale om et år. Det italienske medie spekulerer dog i, at mestrene alligevel kan ende med at afgive et stort bud allerede i dag, hvis Lazios forhandlinger med AC Milan pludselig tager fart.

Sergej Milinković-Savić har spillet 122 kampe for Lazio med 24 mål og 20 assists til følge, siden at han kom til fra Genk i 2015.

Det italienske transfervindue smækker i kl. 20.00 i aften.

