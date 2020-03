Får sparekniven: Går 28 millioner ned i løn

673 millioner kroner.

Så meget skal den samlede Juventus-trup slanke sig på lønfronten den kommende tid.

Den aktuelle coronakrise, der har slået mere end 10.000 mennesker ihjel i Italien, har for alvor skabt røde tal på bundlinjen hos Serie A-klubberne. Og derfor har Juve-toppen besluttet at skære i gagen hos de sort og hvid-stribede.

- Juventus ønsker at takke spillerne og trænerne for deres engagement på et vanskeligt tidspunkt for alle, skriver de forsvarende italienske mestre på deres hjemmeside.

Løn-barberingen vil i første omgang omhandle månederne marts, april, maj og juni, og spillerne har i enighed med ledelsen sagt ja til, at forhandlingerne kan blive genoptaget, såfremt der opstår ændringer jævnfør coronasituationen.

Cristiano Ronaldo, som ganske for nylig donerede én million euro til hospitaler i sit hjemland, har angiveligt accepteret et lønnedgang på hele 3,8 millioner euro - omkring 28 millioner kroner. Det skriver det italienske fodboldsite Tuttosport .

Men også andre af Juventus-stjernerne kommer til at mærke sparekniven. Således forhandler anfører Giorgio Chiellini og bestyrelsesformand Andrea Agnelli om de enkelte spilleres personlige vilkår.

Præsidenten for Det Italienske Fodboldforbund, Gabriele Gravina, har udtrykt håb om, at spillerne kan komme tilbage på banen i begyndelsen af maj.

Sportsminister Vincenzo Spadafora kaldte fredag den prognose 'for optimistisk'.

- Jeg tvivler meget på det. Jeg kan sige, at hvis der er mulighed for at genoptage turneringer, så vil det blive bag lukkede døre, lød det fra Spadafora.

Den spanske storklub FC Barcelona bad tidligere på ugen alle de sportsligt ansatte om at gå 70 procent ned i løn, hvilket spillerne prompte afviste. Bagefter var spillerne og ledelsen langt fra om at nå til enighed ved forhandlingsbordet.

Men superstjernerne slipper ikke for at gå ned i løn af den grund, selvom man endnu har til gode at lande på et konkret tal.

