Får tre års karantæne

En italiensk fan kommer ikke på stadion i nærmeste fremtid. Så kan han lære at holde nallerne for sig selv

Det var simpelthen for svært at modstå.

En italiensk mand kom gående, mens journalisten fra Toscana TV Greta Beccaglia var midt i en udsendelse efter lørdagens Serie A-kampen mellem Empoli og Fiorentina.

Der syntes ikke videre forbindelse mellem cellerne oppe i hætten på vedkommende, der per automatik gik hen og plantede klør fem i rumpen på kvinden.

En del fans passerede forbi journalisten, der var tydeligt rystet og nåede at sige, at det dér ikke var i orden.

Der var manden, der hedder Andrea Serrani, dog videre.

Greta Beccaglia anmeldte manden for chikane, og det lykkedes hurtigt politiet at finde ham.

'Tror du virkelig ikke, du har gjort noget forkert?'

Straffen er faldet næsten prompte: Tre års karantæne fra alle sportsbegivenheder. Dertil kommer muligheden for en yderligere straf for chikane.

Andrea Serrani har efterfølgende udtalt, at han begik en fejl og har sagt undskyld. Han afviser dog, at der var tale om sexchikane. Angiveligt klappede han hende bagi som et udtryk for frustration over Fiorentinas nederlag.

Greta Beccaglia fortæller til avisen Corriere della Sera, at hans kommentarer har efterladt hende stum af forbavselse.

- Tror du virkelig, at du ikke har gjort noget forkert, spørger hun retorisk.

Hun tilføjer, at hun håber, hendes sag kan medvirke til, at kvinder generelt får bedre beskyttelse i Italien.

Upassende studievært

Det var dog ikke kun fodboldfanen, der opførte sig uheldigt. Også værten på Toscana TV, Giorgio Micheletti, opførte sig upassende, da han efterfølgende sagde til Greta Beccaglia, at hun ikke skulle blive så sur under udsendelsen.

Det har han efterfølgende fået svær kritik over og har selv, at han nu tager en pause fra sit virke på stationen.

Han har tilføjet, at han forsøgte at forsvare sin journalist og har undskyldt 'de uheldige ord, jeg brugte i et hektisk øjeblik', som han efterfølgende formulerede det.

Ironisk nok skete episoden netop under den runde af Serie A, hvor alle hold og alle spillere deltog i en kampagne, der tager afstand fra vold mod kvinder. Alle spillere havde en rødt mærke på kvinden for at udtrykke solidaritet med ofre for chikane.

Også Joakim Mæhle, som Ekstra Bladet beskrev: Derfor har Mæhle og co. ansigtsmærker

Toscana TV har efterfølgende gjort klart, at man bakker sin journalist op.

Også fra international side er der opbakning at finde. Således har den europæiske sammenslutning af journalister, The European Federation of Journalists udtrykt opbakning og bedt om solidaritet med Greta Beccaglia.

