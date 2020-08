Fælder dom over Eriksen: - Kommer ikke til at ske

To Serie A-kommentatorer ser tilbage på Christian Eriksens første tid i Inter. Den har været under forventning, og Conte har ikke været tilfreds med danskeren, siger de

22 kampe. 46 minutter per kamp. Tre mål og tre assists.

Det er status for Christian Eriksen efter første halvsæson i Inter, hvor kun knockoutkampe i Europa League mangler.

Derfor er det blevet tid til at evaluere den danske stjernes start i italiensk fodbold.

- Det har været en halvsæson under forventning i forhold til, hvad vi troede, hvad Christian Eriksen troede og helt sikkert også, hvad Inter troede, det skulle være, siger Serie A-kommentar hos TV2 Sport Henrik Fallesen til Ekstra Bladet.

- Han var købt ind som den nye stjernespiller, der skulle lede det her hold. Jeg var meget begejstret, da han skiftede. Der var alle ingredienser til, at det kunne blive rigtig godt, og det tror jeg også, at det stadig kan.

- Men der er blevet rørt rundt i gryden, så retten ikke har smagt ordentligt endnu. Man skal finde en lidt bedre blanding af salt og peber.

Samtidig handler det også om, at Conte og Eriksen skal have en bedre fælles forståelse.

- Vi ved godt i Danmark, hvor god Christian Eriksen kan være. Men Conte kan være svær at forstå. Han kan have nogle utrolige raseriudbrud nogle gange. Bare se efter de blev toer, hvor han er ude at skælde helt vildt ud over Inter-ledelsen (læs mere om det her).

- Han er rigtig irriteret over, at han ikke får det bedste ud af Eriksen. Han har også været ude med kommentarer om Eriksens attitude, at han skal tilpasse sig den italienske mentalitet mere, være en mere synlig leder på banen, have kropssproget med sig og komme med flere udbrud.

- Os, der kender Christian Eriksen, ved godt, at sådan er han ikke. Det kommer ikke til at ske. Han kan rykke sig lidt, men det er skønne spildte kræfter for Conte, siger Henrik Fallesen.

Conte ønsker en større udstråling fra Eriksen. Det kommer ikke til at ske, ifølge Henrik Fallesen. Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix

Også TV2 Sport-kommentator Jacob Prytz, der har siddet ved mikrofonen masser af gange under Inters kampe, ser tilbage på en halvsæson, der ikke er gået som håbet.

- Han har ikke slået igennem endnu. Der har ikke været en brandkamp. Han har haft nogle okay præstationer, men han har ikke klappet den ind fra 25 meter og fået sit gennembrud i Inter.

- Det er svært at vide, om Conte overhovedet tror på Eriksen. Der har været mange historier i Italien, om at det ikke var Contes beslutning, at Eriksen skulle til. Det var sportscheferne, og så har han været tvunget til at bruge ham. Lige nu ligner han ikke Contes mand i forhold til startopstillingen, siger Jacob Prytz.

Cheftræner Conte har prøvet at rykke danskeren op som 10'er og have to defensive midtbanespillere bag sig i stedet for kun en.

- Jeg kender nogle folk tæt på Eriksen. Han var egentlig glad for at blive rykket længere frem på banen, for så kunne han komme frem til flere chancer. Siden, han er blevet rykket længere frem, har han scoret et mål direkte på hjørne og et mål, hvor han er kommet ind i feltet, men han har stort set ikke leveret oplæg eller scoringer efter coronapausen.

- Det er skuffende og også noget, man bliver målt på i Italien. Der vil jeg gerne se noget mere fra ham. Han har en tendens til at holde et flow i spillet og spille bolden videre. Der sidder man og tænker 'hvorfor prøver du ikke at skyde udefra, eller hvorfor prøver du ikke den gode aflevering til Lukaku'.

- Nogle gange savner jeg lidt, at fanden tager ved ham, og at han afdribler to mand og prøver udefra, siger Jacob Prytz.

Christian Eriksen har ikke vist sig fra sin bedste side den første halvsæson i Inter. Foto: Stoyan Nenov/Ritzau Scanpix

Dyster fremtid

Ingen af de to Serie A-kommentatorer føler sig sikre på, at den danske landsholdsstjerne bryder igennem i Milano-klubben.

- Det er svært at sige, hvor lang Contes tålmodighed er med Eriksen. Han slutter sæsonen med at have degraderet Eriksen fra startopstillingen. Han er blevet overhalet af Borja Valero, som vi ikke har set noget til i 2-3 år og er blevet hevet op af de glemtes kirkegård.

- Eriksen burde spille 90 minutter i alle de store kampe, undtagen når han skal hviles. Han burde være sikker mand på holdkortet, og det har han ikke været, siger Henrik Fallesen.

Kampen om en plads i startopstillingen kan vise sig at blive for hård for Eriksen.

- De har syv spillere til tre midtbanepladser, og så er de i gang med at handle ind, siger Jacob Prytz.

- Jeg er bange for, at han ikke bryder igennem. Conte har aldrig spillet med en spiller som Eriksen før. Jeg tror, at han få et halv eller helt år til for at vise sig.

Inter og Eriksen sluttede toer i Serie A. I Europa League møder de onsdag Getafe i 1/8-finalen.

