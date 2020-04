Fælder hård dom over Eriksen

Inter-koryfæen Mario Corso er skeptisk over for Christian Eriksens første færd i klubben, men det kan ændres, mener han

Han var en del af det legendariske 'Grande Inter'-mandskab i 60'erne, spillede over 500 kampe for klubben og nettede 95 gange, så når Mario Corso ytrer sig om klubbens dispositioner, så er det med en vis vægt.

Den tidligere kantspiller er ikke imponeret over Christian Eriksens indtog i Milano-klubben, hvor danskeren har haft svært ved at vinde træner Antonio Contes tillid og en plads i startopstillingen.

- Han er en potentiel topspiller, der kan eksplodere og gøre en forskel, men han har spillet meget lidt, og der må være en grund.

- Personligt synes jeg, problemet er rent fysisk: For en midtbanespiller er det aldrig let at spille i Italien. Eriksen har kvaliteter , men på nuværende tidspunkt bør han betragtes som en skuffelse, siger Corso til Gazzetta dello Sport.

Indtil nu er det kun blevet til et mål og en assist for den danske landsholdsstjerne, der heller ikke har haft meget tid på banen.

348 minutters græstid er det i alt blevet til for hans nye klub.

Foto: Vadim Ghirda/Ritzau Scanpix

Det kan vende

Inter-legenden ser dog i den grad en mulighed for at vende skuden.

- Når han forbedrer sig, vil det være afgørende. Jeg er sikker på det. I London viste han ting, som er ud over det sædvanlige. Hvorfor skulle han ikke også kunne det for Inter?, spørger koryfæet.

Der har været meget snak om, hvor Eriksen passer ind i Contes 3-5-2-system, men Corso ønsker at se Eriksen ligge lige bag angriberne.

- Han har en fantastisk vision, personlighed og så er han ikke bange for at prøve noget.

Ligesom Eriksen var Corso også kendt for at have et godt spark, hvilket kælenavnet 'Guds venstre fod' vidner om.

Han er glad for, at Inter har hentet en specialist og nævner Eriksen i samme kategori som Wesley Sneijder og Alvaro Recoba, der også har vist prøver på deres fremragende sparketeknik i Inter-trøjen.

Eriksen kom til Inter for cirka 150 millioner efter en kritisk periode i Tottenham, hvor han ikke fik den vante spilletid, efter han gjorde det klart, at han ikke ville forlænge med klubben.

Forventningerne var høje i Italien, men afsættet var næppe ideelt for den danske playmaker.

Eriksen er nu tilbage i Italien, hvor de forsøger at finde ud af, hvornår og hvordan de kan genstarte fodbolden. Indtil videre er Serie A suspenderet på ubestemt tid.

Tirsdag meddelte klubberne fra bedste række, at de agtede at spille sæsonen færdig, hvis de fik lov af regeringen.

