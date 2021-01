Fænomenalt! Zlatan sparker Milan alene i front

Den svenske superstjerne Zlatan Ibrahimovic er for alvor tilbage efter sin skadesperiode.

Mandag aften scorede han begge mål, da Milan på udebane slog Cagliari med 2-0.

Dermed rykker Milan igen fra lokalrivalen Inter i toppen af Serie A. Milan kom med sejren på 43 point, mens Inter med søndagens sejr over Juventus nåede 40 point efter 18 runder.

Ibrahimovic missede otte ligakampe på grund af lårskaden, han pådrog sig mod Napoli 22. november, men i den forgangne runde blev han skiftet ind til comeback i slutminutterne af kampen mod Torino.

Mandag var han så at finde i startopstillingen, og svenskeren gjorde en forskel allerede efter fem minutter. Således fremtvang han et straffespark, som han selv udnyttede på sikker vis til 1-0.

Nogenlunde lige så lang tid var spillet af anden halvleg, da Ibrahimovic igen var på spil. Davide Calabria sendte en bold i dybden, og Ibrahimovic lod den hoppe nogle gange, inden han resolut sparkede den i mål til 2-0.

Cagliari-spillerne mente, at han var offside, men VAR endte med at godkende scoringen.

Det var svenskerens 22. mål for Milan i 26 kampe, siden han for et år siden kom tilbage til Milan.

På trods af den lange skadespause er han nu oppe på 12 Serie A-mål i denne sæson.

Danske Simon Kjær, der også har været ude med en skade i slutningen af 2020, startede inde i Milans midterforsvar, men han blev ramt af en ny skade mod Cagliari. Landsholdets anfører udgik i pausen.

Med godt et kvarter tilbage blev Milan ramt af en udvisning til Alexis Saelemaekers, men sejren kom aldrig i fare. Derimod var Ibrahimovic få minutter før tid tæt på at fuldende sit hattrick med et skud lige forbi mål.

Cagliari har nu tabt fem kampe i træk og ligger fjerdesidst med 14 point.

