Fan-protest efter milliard-sløseri: 'Kan ikke fortsætte sådan'

AC Milan brugte over en milliard kroner på nye spillere i sommerens transfervindue, men det har ikke været at se på banen, hvor traditionsklubben er placeret som nummer 11 i Serie A efter de første 18 runder.

I sidste måned blev Vincenzo Montella fyret, og i stedet tog Gennato Gattuso over, men han har kun fået én ligasejr i fire forsøg. Presset er allerede stort på den tidligere spiller i klubben, men det er ikke ham, der er det største problem i klubben; i hvert fald ikke hvis han selv skal sige det.

- Det er en kompliceret situation. Fansene protesterer, og vi kan ikke forestille os at fortsætte sæsonen på denne måde. Men jeg ser ikke folk, som holder sig tilbage eller ikke yder deres bedste. Jeg ser folk, som giver deres bedste, men vi er åbenbart skrøbelige.

Gattuso var også spiller i Milan - her i 2011. Foto: AP

- I dag er jeg Milan-træner, men jeg er det mindste af vores problemer. Det handler ikke kun fysikken, men også om det mentale aspekt. Når det, vi gør, ikke er nok, skal vi blive til et hold, og for at gøre det skal vi lave færre fejl.

- Hvis jeg troede, at jeg var problemet, ville jeg sige op med det samme. Hvis jeg ikke troede, at spillerne var bag mig, ville jeg sige til. Men det er ikke sådan, det er, sagde Gattuso til Mediaset Premium.

