Fan-protester ved Sampdorias spillerbus

Mikkel Damsgaard gjorde comeback, men for tredje gang i streg måtte Sampdoria forlade banen uden point, og lørdagens 1-2-nederlag til bundproppen Salernitana var dråben, der fik bægeret til at flyde over for en gruppe fanatiske fans af klubben.

Den danske landsholdsspiller blev skiftet ind med fire minutter tilbage af opgøret, og lyden af fløjter og buhråb fra hjemmeholdets fanafsnit stjal showet. Ikke på grund af Damsgaard. De var ganske enkelt ikke tilfredse med præstationen i det hele taget.

Men det blev værre endnu.

Omringet af en politieskorte sneglede Sampdoria-bussen sig afsted efter kampen. Den havde sat kurs mod den østlige del af byen, hvor spillernes biler holdt parkeret. Undervejs var chaufføren imidlertid nødt til at stoppe helt op, fordi fans blokerede vejbanen.

Det skriver La Gazzetta dello Sport.

Til sidst var der en kort konfrontation mellem spillere og de vrede supportere, indtil tingene igen stilnede af. Det påvirkede trafikken i sådan en grad, at flere biler holdt stille, da de ikke kunne komme frem.

Sampdoria ligger nummer 16 i Serie A og skal sørge for at vinde nogle af de sidste fem kampe, hvis de vil være helt sikre på overlevelse.

Mikkel Damsgaard har siddet ude som følge af den skade, han pådrog sig i landskampen mod Østrig i oktober. I forbindelse med operationen blev han angrebet af en bakterie, som siden har drillet ham.

