'Fanget' i Italien: Må snige sig ud i ly af mørket

Hvis Peter Ankersen vil løbe en tur, må han snige sig ud i ly af mørket.

Den danske landsholdsback er i øjeblikket fanget i Genova, og selvom havnebyen ikke er blandt de steder i Italien, der er hårdest ramt af coronakrisen, er situationen alvorlig.

Det fortæller den tidligere FCK’er i podcasten Hr. København.

I snart en måned har han været indespærret, og hvis man bevæger sig ud, kan man godt blive mødt af et bebrejdende blik - eller en vred taxachauffør.

- Folk spørger ikke direkte, hvad man skal, men det hænder, at jeg er ude og løbe en tur. Jeg blev stoppet af en taxachauffør, der stod og råbte ad mig.

- Jeg forstod så ikke, hvad han sagde helt 100 procent. Det var nok et eller andet med, at jeg skulle skride ind igen, siger Peter Ankersen, der forsøger at holde sig i gang derhjemme.

Serie A har snart ligget stille i en måned, og en genoptagelse af ligaen har fortsat lange udsigter. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Men det er vanskeligt, når man ikke har de nødvendige redskaber, og man heller ikke har mulighed for at træne i klubben eller gå i fitnesscenter.

- Det er en svær situation som sportsmand, hvor man lever af at holde sig i form. Det er en fordel for de italienske drenge, der har deres hjem hernede, og hvor mange af dem har et lille fitnessrum derhjemme.

- Jeg havde gerne set, at klubben havde brugt en lille smule tid på at smide nogle cykler ud til os, men det har de ikke gjort. Så det er lidt svært for nogle at holde sig ordentligt i gang, siger Peter Ankersen i podcasten, hvor han også fortæller, at han forsøger 'at løbe en tur hist og pist lidt i det skjulte, når mørket har lagt sig'.

I Italien har befolkningen fået ordre på kun at bevæge sig ud, når det er strengt nødvendigt - som for eksempel når man skal købe mad.

For at minimere risikoen for at blive smittet er der langtidsplanlægning i Casa Ankersen. Der bliver planlagt aftensmad flere dage frem i tiden, så turene til supermarkedet kan holdes på et minimum.

Lige nu håber man at kunne genoptage Serie A 20. maj, men det kan sagtens vise sig at være for optimistisk.

- Jeg har vitterligt ingen idé om, hvornår vi kan starte op og begynde træningen igen. Det er lidt svært at finde rundt i, siger Ankersen, der gerne vil i gang hurtigst muligt, men ikke for enhver pris.

Det vigtigste er folks helbred.

- Folkesundhed, sikkerhed og helbred er højpriortiet her. Starter man op for tidligt, kan det så komme tilbage?

- Og hvad hvis der en spiller, der er ubevidst omkring, at han er smittet, giver han det videre til holdkammerater? Giver han det videre til modstandere? lyder det fra Peter Ankersen i interviewet med Hr. København.

Peter Ankersen havde flere gode sæsoner i FC København inden skiftet til italiensk fodbold. Foto: Jens Dresling

Han har siden sommerskiftet fra FC København fået 15 kampe i Serie A for Genoa, der frister en tilværelse i den tunge ende af tabellen.

Den 29-årige vestjyde er ganske godt tilfreds med sin start i klubben, men har lige skullet vænne sig til, at han nu spiller for en klub, der slås for overlevelse:

- Det har været lærerigt, men jeg skal acceptere at få flere nederlag, end jeg er vant til. Det er den sværeste del af håndtere.

Du kan høre hele podcasten med Peter Ankersen her.

