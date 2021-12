Fanget i kaos: Nu smutter chefen

Mikkel Damsgaard og resten af Sampdoria kan se frem til en ny præsident, da Massimo Ferrero nu har valgt at stoppe. Det skyldes, at han er blevet arresteret mandag morgen for virksomhedskriminalitet. Særligt i forbindelse med en konkurs for år tilbage.

Det er nu noget, som den italienske Serie A-klub også melder officielt ud.

- Det var med stor overraskelse, at vi hørte om hændelsen i dag, hvor Massimo Ferrero er blevet varetægtsfængslet. Den kom fra den offentlige anklagemyndighed, som har bedt om denne, skriver Genova-klubben på dens hjemmeside.

Her bliver det desuden nævnt, at det handler om en konkurs-sag for flere år siden.

Massimo Ferrero havde en mandag til glemmebogen. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er stadig uklart, hvorvidt det er nødvendigt med disse handlinger, lyder det fra klubbens side, som desuden fortæller, at når præsidenten er stoppet, så handler det om at beskytte de interesser, som han har i blandt andet Sampdoria - og for at undgå, at der skulle opstå spekulationer rettet mod dem.

Det bliver desuden oplyst, at Ferrero stiller sig til rådighed for undersøgelserne.

I Sampdoria ser det desuden ud til, at der er godt med tid, inden man kommer til at se den knæ-plagede Damsgaard i aktion igen. Læs mere om det her.

Medier: Skandale rammer Damsgaards klub