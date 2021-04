Fanget på foto: 'Lever uden regler'

Det har ikke været nogen god weekend for Zlatan Ibrahimovic i Milano.

Lørdag så svenskeren rødt, da AC Milan hjemme besejrede Parma i Serie A, og nu er superstjernen havnet i stormvejr, fordi mediet Fanpage har bragt billeder, der viser svenskeren, mens han angiveligt har brudt coronareglerne med en tur på restaurant.

Og det må man ikke i Milano, der ligesom resten af Lombardiet er erklæret 'rød zone', hvilket blandt andet indebærer, at restauranter kun må have åbent for takeaway.

Men Fanpage skriver, at Zlatan Ibrahimovic søndag gæstede restauranten Tano passami l'olio, og bringer billeder, der viser svenskeren sammen med blandt andre kokken og ejeren Tano Simonato og den tidligere AC Milan-spiller, Ignazio Abate.

På billederne sidder gruppen omkring et bord med vinglas, og reaktioner i de italienske medier er hård.

La Gazzetta dello Sport skriver, at der angiveligt var tale om et forretningsmøde, men understreger, at det ikke er en adfærd, der vækker begejstring blandt tilhængerne.

'Der er dem, som anklager 'Ibra' for at leve et liv helt uden regler. At han altid gør, hvad han vil, og at han nu glider i en bananskræl kort tid efter udvisningen mod Parma', lyder det polemisk i avisen.

Imens afviser restaurantens ejer, at der er blevet brudt regler.

- 'Ibra', Ignazio og en ven besøgte min restaurant, blev i et par timer og tog hjem. Det var et møde mellem venner. Det er normalt, for vi kender hinanden. Vi spiste ikke frokost, understreger Tano Simonato overfor Fanpage.

Zlatan Ibrahimovic har selv været smittet med coronavirus og sad i hjemmekarantæne i to uger.