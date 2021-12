Fanget på mikrofon: - Hold kæft!

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Der var ingen krammer eller håndtryk mellem Alvaro Morata og Massimiliano Allegri, da angriberen søndag aften blev pillet ud i slutningen af Juventus' opgør mod Genoa.

For med små 18 minutter tilbage af Serie A-kampen blev der signaleret ud fra sidelinjen, at den spanske frontmand skulle erstattes af kollegaen Moise Kean - og så startede balladen.

En utilfreds og vred Morata forlod grønsværen og havde kurs hen mod bænken, hvor den italienske cheftræner skubbede angriberen og gav sin kontante forklaring for udskiftningen, hvilket blev fanget på mikrofon.

- Du (Morata. red.) lavede et frispark. Du er nødt til at holde kæft, lød ordene fra Allegri ifølge flere medier - heriblandt goal.com.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Allegri var rasende på Morata. Foto: Massimo Pinca/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge selvsamme medie var Morata selv uforstående over udskiftningen.

- Hvad har jeg gjort? Det var ordene fra den 29-årige spanske landsholdsspiller.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Morata vidste ikke, hvad han havde gjort. Foto: Massimo Pinca/Reuters/Ritzau Scanpix

Lå ikke i kortene

Juventus endte med at nappe alle tre point på Allianz Stadium i Torino efter scoringer af Juan Cuadrado og Paulo Dybala. Sidstnævnte kunne Morata overvære fra Juve-bænken.

Efter opgøret havde pressen flere spørgsmål at stille Allegri om balladen med sin spanske angriber, men cheftræneren forsvarede spanieren.

- Jeg havde ikke tænkt mig at udskifte ham (Morata, red.), men han fik et gult kort, og derfor foretrak jeg at skifte ham ud, sagde Allegri efter kampen ifølge Sky Sports Italia og understregede:

- Det var ærgerligt, for han havde gjort det godt.

Med sejren over Genoa kravler Allegri, Morata og resten af Juve-mandskabet sig op på en femteplads i Serie A.

De forsvarende Coppa Italia-vindere har ikke fået den bedste sæsonstart, og derfor har de 11 point op til AC Milan, der i øjeblikket topper den bedste italienske række.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Daniel Agger var på toppen af sin karriere, da han og hans agent Per Steffensen i 2012 stod foran vigtige beslutninger. Storklubberne stod i kø for Aggers signatur, der som bekendt havnede hos Liverpool.

Det betød dog ikke at forlængelsen var nogen helt ukompliceret affære. Få i dette afsnit af 'Agenterne' et indblik i taktikken bag en af Danmarkshistoriens største sportskontrakter.