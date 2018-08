Fans forbyder kvinder på stadion: Nu straffes storklub

Kvinder kan ikke nægtes adgang til visse dele af stadions i Italien, fordi det er kønsdiskriminerende og imod italiensk lovgivning.

Derfor kan den italienske storklub Lazio se frem til en straf fra Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), efter en gruppe fans har forsøgt at gøre dele af hjemmebanen Stadio Olimpico til kvindefri zone.

FIGC's generalsekretær, Michele Uva, siger ifølge italienske medier, at episoden forud for Lazios første kamp i Serie A i denne sæson 'helt sikkert vil få disciplinære konsekvenser'.

Ingen kvinder i skyttegravene

Der er nemlig blevet åbnet en undersøgelse af episoden, hvor Lazio-fans uddelte flyveblade forud for weekendens Serie A-opgør mod Napoli. Her beskriver fansene, hvordan tribunen anses som hellig og kan sammenlignes med en skyttegrav.

- I skyttegravene tillader vi ikke kvinder, hustruer eller kærester, så vi inviterer dem til at placere sig selv på række 11 og opefter. Enhver som kommer for at få en romantisk oplevelse, kan gå en tur i Villa Borghese eller andre områder af olimpico, lyder det blandt andet i 'opfordringen'.

Det får nu konsekvenser, lover FIGC's generalsekretær, Michele Uva. Ifølge Football Italia siger han til det italienske nyhedsbureau Ansa:

- Fra et personligt ståsted er dommen åbenlys. Det sportslige retssystem og det ordinære retssystem vil gøre deres arbejde, men der er ikke meget at undersøge. Vi er nødt til at tage hånd om hændelsen.

- Der vil med sikkerhed komme disciplinære konsekvenser, men de afhænger ikke kun af mig. De afhænger også af det organerne inden for det sportslige retssystem.

Lazio har efterfølgende taget afstand fra opfordringen.

Der har førhen været hårdt brug for stewards til Lazios kampe, hvor fanuroligheder godt kan nå kogepunktet i den italienske hovedstad. Foto: All Over Press

Det er langt fra første gang, at den italienske klubs 'ultras' er havnet i problemer.

Tidligere på året kom det således frem, at klubben havde modtaget en bøde på 50.000 euro, da fans til en kamp havde medbragt et banner med teksten 'Roma-fans er jøder' flankeret af et billede af det hollandske holocaust-offer Anne Frank iført en Roma-trøje.

Klubben var da også hurtigt ude og tage afstand fra episoden med tildelinger af langvarige karantæner til de implicerede.

Om det i den seneste sag når dertil, vides endnu ikke. Interessant bliver det i hvert fald at holde øje med kvindelig tilstedeværelse på den forreste del af Curva Nord, når Lazio i næste hjemmekamp søndag 2. september tager imod oprykkerne fra Frosinone.

Hovedstadsklubben, der har fået Riza Durmisi i truppen, tabte i øvrigt åbningskampen mod Napoli med 1-2. Den danske venstre back så hele kampen fra bænken.

