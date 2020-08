Fans hjalp Daisy hjem

Nogle gange kan det at være fan af en fodboldklub være virkelig frustrerende. Andre gange kan en sådan con amore-relation virkelig give pote.

Det sidste oplevede således

en syditaliensk af slagsen, da den – og ikke mindst datteren Rosa - ellers var helt nede at vende i hømhøm-højde.

Familien, der er glødende fans af Napoli, var således draget på ferie i Pescocostanzo, et ferieparadis to timers kørsel nord for Napoli, da det pludselig gik op for dem, at de manglede et højt skattet medlem, den let rødpelsede puddelhund, Daisy.

Så var gode dyr rådne, som man siger.

Men når man nu er fan af en storklub med tusindvis af glødende tifosi, er hjælpen heldigvis aldrig langt væk.

Den slags følger nemlig deres klub på Twitter, og da Napoli SSC først havde tweetet en efterlysning ud til sine 1,6 millioner følgere, satte nogle af dem straks snuden i sporet.

’En familie af Napoli-fans på ferie i Pescocostanzo mistede denne smukke lille hun i dag omkring klokken 13’, skrev klubben sent torsdag aften.

’Vil I hjælpe os med at finde hende? Vi vil være taknemmelig overfor dem, der kan hjælpe os med at skaffe hende hjem’.

En logrende lykkelige stund: Daisy er hjemme hos Rosa og familien. Foto: Napoli SSC

Og sent lørdag eftermiddag kunne klubben så sprede det glædelige budskab på samme platform:

’Vi er glade for at kunne fortælle, at Daisy er fundet. Længe leve Daisy og den lille pige, Rosa’.

Det beskrives ikke, hvordan genforeningen lykkedes, men budskabet var selvsagt ledsaget af billedet af den lykkeligt logrende genforening.

Den taknemmelig familie vil sikkert sikre sig sæsonkort, og hvem ved: Måske bliver Daisy en lige så stor, firbenet fodboldfan, som denne varmblodede Pirlo-tifoso (husk endelig lyden):

