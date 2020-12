Fans i oprør: Eriksen ydmyget

'Skam dig, Conte!' Sådan skriver en trofast fan på Twitter efter Inters sikre sejr over Bologna lørdag aften. Skam dig, cheftræner Conte, for at ydmyge en international stjernespiller som Christian Eriksen ved at sende ham på banen i de sidste tre minutter af en allerede vundet kamp.

Twitter sydede af forargelse i timerne efter kampen, og italienske fodboldhjemmesider som serieanews.com opsummerede reaktionerne på den seneste konfrontation mellem Antonio Conte og den danske topspiller, som han tydeligvis helst ser ekspederet ud af klubben snarest.

- Eriksen blev behandlet som en ung spiller, der debuterer i Serie A. En uforklarlig behandling af en fodboldspiller af stor værdi, skriver serieanews.com.

Conte afviste efter opgøret over for den fremmødte presse, at der ligger personlig modvilje bag den måde, han bruger sin danske spiller på.

- Vi har et godt forhold, men alle beslutninger, som jeg træffer, er til Inters bedste, sagde Conte, som videre understregede, at Eriksens motivation og form er i top.

- Han arbejder hårdt og engagerer sig i holdet, sagde Conte.

De pæne ord klinger imidlertid hult blandt mange fans, som mener, at Conte ikke behøver at ydmyge Eriksen. 'Antonio Conte må se at vokse op. Helt ærligt, så fortjener Eriksen ikke det der. Som fan er jeg flov,' skriver en fan på Twitter, hvor det bugner med tweets med kritik af Conte og støtte til Eriksen.

'Conte har ødelagt Eriksen', lyder det fra den franske twitterprofil @InterMilanFRA. En kommentar i den tråd understreger, at der også findes dem, der mener, at 'Eriksen har ødelagt Eriksen', idet han ikke har bevist, at han har fortjent sin plads i Inter.

Eriksen selv har kommenteret lørdagens skuffelse med et opslag på Facebook med teksten 'alene' og to smiley'er. Den ene har en lukket lynlås som mund som signal om, at han ikke må eller vil udtale sig om sin aktuelle situation i klubben.

