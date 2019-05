Fans raser over nøgen stjerne: - Vil aldrig ændre sig!

Den argentinske angriber Mauro Icardi er igen kommet på kant med Inters fans.

Eksemplerne på det dårlige forhold er utallige, og det er især på grund af Icardis kone og agent, Wanda Nara, at fansene er trætte af parret.

Mange fans føler, at hun ikke varetager hans interesser, og nu har en række intime billeder af parret, som de har delt på Instagram, fået gløderne i kog hos klubbens fanatiske fans.

Icardi-parret poserer næsten nøgen i flere billeder, og det har Curva Nord, der er Inters mest passionerede fanfrakton, reageret på.

- Vi har forsøgt at forklare det her på alle mulige sprog. Der er ingen, der sætter spørgsmålstegn ved de tekniske og sportslige færdigheder hos Icardi, men problemet er og vil altid være hans mentalitet og attitude overfor holdet. Og det vil aldrig ændre sig.

- De mange missede muligheder for at komme på god fod med omklædningsrummet og fansene igen er overvældende beviser for, at han er en overfladisk karakter, der ikke kan være en del af fremtiden hos Inter, lyder det fra Curva Nord på Facebook.

Mauro Icardi har spillet i Inter siden 2013, hvor han kom til fra Sampdoria, men den stigende utilfredshed med ham blandt klubbens fans har for alvor sat gang i spekulationerne om fremtiden.

Og den ligger blandt andet i hænderne hos agenten - og konen - Wanda Nara.

Se også: Raser over skandale-spiller: Han er uværdig

Se også: Pinlig opførsel: - Alle kan se, hvad der sker

Se også: Konen i krig med klubben: Nu er der godt nyt til fansene