Fansene er efter ham: Serie A-klub risikerer tvangsnedrykning

De nydøbte Serie A-oprykkere fra Salernitana risikerer at blive tvangsnedrykket, og fansene havde en klar besked til klubbens 'ejer' og præsidenten for det italienske fodboldforbund under fredagens opgør mod Inter

Oprykningen til den bedste italienske række er ved at udvikle sig til et vaskeægte mareridt for US Salernitana 1919.

Ikke nok med med at klubben fra Salerno skraber bunden i Serie A, står oprykkerne uden ejer. Det kan i værste fald betyde, at Salernitana bliver tvangsnedrykket.

Klubben blev næstbedst i Serie B i sidste sæson, hvilket gav en direkte billet til den bedste italienske række. Her stod det også klart, at Salernitana ejer, Claudio Lotito, måtte sælge klubben.

Lotito ejer i forvejen Lazio, og det er ikke tilladt i Italien at drive to klubber fra samme række.

Derfor leder Salernitana desperat efter en ny ejer, for i skrivende stund har det ikke været muligt for Lotito at sælge klubben. Og det har givet frustrationer blandt fansene.

'Tro er ikke til salg på markedspladsen', stod der på et andet banner fredag aften på Stadio Arechi fredag aften. Foto: Carlo Hermann/AFP/Ritzau Scanpix

Fredag aften var der nemlig flere bannere på Stadio Arechi, hvorigennem fans fik udtrykt deres utilfredshed med Claudio Lotito, der teknisk set fortsat ejer klubben og præsidenten for det italienske fodboldforbund, Gabriele Gravina.

Football Italia hævder, at Salernitana kan blive udelukket fra Serie A efter 31. december, hvis man ikke har fundet en potentiel ejer.

Tidligere på ugen stemte Serie A-klubberne for, at oprykkerne kan spille sæsonen ud, men selvsamme medier beretter, at det italienske fodboldforbund fortsat kan træffe beslutningen, der kan smide Salernitana ud af Serie A.

